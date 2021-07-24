ميلان يضرب مودينا بخماسية ودية

السبت، 24 يوليه 2021 - 19:13

كتب : عبد الرحمن فوزي

إسماعيل بن ناصر

فاز ميلان على مودينا بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل.

أحرز أهداف ميلان كل من براهيم دياز، ورافاييل لياو، وفكايو توموري، ورادي كرونيتش، وثيو هيرنانديز.

بدأ ميلان المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الأساسيين، وأبرزهم رومانيولي، وإسماعيل بن ناصر، وبراهيم دياز.

أخبار متعلقة
دي مارزيو: ميلان يجهز عرضا جديدا لضم ديوجو دالوت ميلان يعلن إصابة مديره التنفيذي بسرطان الحلق ميلان يضم ظهير موناكو ميلان يمدد إعارة دياز لموسمين

تقدم دياز لميلان في الدقيقة الثانية من عمر اللمباراة بعد تبادل للتمريرات بشكل رائع مع ساليميكريس، لينهيها دياز في الشباك من بين أقدام الحارس.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل لياو الهدف الثاني برأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية براهيم دياز.

وفي الدقيقة التاسعة سجل توموري الهدف الثالث من رأسية رائعة بعد عرضية من بن ناصر.

وسجل كورنيتش الهدف الرابع من رأسية أخرى في الدقيقة الـ 18 بعد عرضية من رافاييل لياو.

وفي الدقيقة الـ 43 أنهى ثيو هيرنانديزخماسية ميلان من ركلة حرة نفذها بشكل رائع.

مباراة مودينا هي المباراة الودية الثانية لميلان استعدادا لخوض مباريات الموسم المقبل.

وفاز ميلان في المباراة الأولى على برو سيستو بستة أهداف دون مقابل. (شاهد الأهداف)

ويلتقي ميلان مع نيس في المباراة المقبلة يوم 31 يوليو.

ويفتتح ميلان موسمه بملاقاة سامبدوريا يوم 23 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.

ميلان مودينا
نرشح لكم
أخر الأخبار
الخطيب للاعبي الأهلي: أنتم قادرون على حسم الأمور بأنفسكم وإسعاد الجماهير 2 دقيقة | الدوري المصري
حوار في الجول (2) - عبد الموجود يروي كيف يتعامل مع ضغوطات مواجهة لاعب إسرائيلي في الجودو 5 دقيقة | طوكيو 2020
مران الأهلي - انتظام الشحات قبل لقاء الإنتاج الحربي 56 دقيقة | الدوري المصري
ميلان يضرب مودينا بخماسية ودية ساعة | الدوري الإيطالي
أولمبياد طوكيو 2020 - السورية هند ظاظا تودع منافسات تنس الطاولة بالدموع ساعة | طوكيو 2020
لبيب يدعم لاعبي الزمالك ويطالبهم بحصد الدوري والكأس ساعة | الدوري المصري
في أول مباراة بعد تجديد سولشاير.. مانشستر يونايتد يخسر برباعية وديا ساعة | الدوري الإنجليزي
أولمبياد طوكيو 2020 - تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر والأرجنتين.. ومباريات الجولة الثانية ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك