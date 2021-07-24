ميلان يضرب مودينا بخماسية ودية

فاز ميلان على مودينا بخمسة أهداف دون مقابل في مباراة ودية استعدادية للموسم المقبل.

أحرز أهداف ميلان كل من براهيم دياز، ورافاييل لياو، وفكايو توموري، ورادي كرونيتش، وثيو هيرنانديز.

بدأ ميلان المباراة بتشكيل أغلبه من اللاعبين الأساسيين، وأبرزهم رومانيولي، وإسماعيل بن ناصر، وبراهيم دياز.

تقدم دياز لميلان في الدقيقة الثانية من عمر اللمباراة بعد تبادل للتمريرات بشكل رائع مع ساليميكريس، لينهيها دياز في الشباك من بين أقدام الحارس.

وبعد ثلاث دقائق فقط سجل لياو الهدف الثاني برأسية من داخل منطقة الجزاء مستغلا عرضية براهيم دياز.

وفي الدقيقة التاسعة سجل توموري الهدف الثالث من رأسية رائعة بعد عرضية من بن ناصر.

وسجل كورنيتش الهدف الرابع من رأسية أخرى في الدقيقة الـ 18 بعد عرضية من رافاييل لياو.

وفي الدقيقة الـ 43 أنهى ثيو هيرنانديزخماسية ميلان من ركلة حرة نفذها بشكل رائع.

مباراة مودينا هي المباراة الودية الثانية لميلان استعدادا لخوض مباريات الموسم المقبل.

وفاز ميلان في المباراة الأولى على برو سيستو بستة أهداف دون مقابل. (شاهد الأهداف)

ويلتقي ميلان مع نيس في المباراة المقبلة يوم 31 يوليو.

ويفتتح ميلان موسمه بملاقاة سامبدوريا يوم 23 أغسطس في الجولة الأولى من الدوري الإيطالي.