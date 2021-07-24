لبيب يدعم لاعبي الزمالك ويطالبهم بحصد الدوري والكأس

حرص حسين لبيب رئيس اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك بصحبة حسين السيد عضو اللجنة زيارة معسكر الفريق والمقام حاليا في برج العرب مساء أمس الجمعة.

وعقد لبيب جلسة مع الجهاز الفني واللاعبين، حرص خلالها على تحفيزهم قبل استئناف مسابقة الدوري، مشددا على ثقته في قدرة الفريق على تحقيق اللقب.

وطالبهم بالفوز في جميع المباريات المتبقية بالدوري وعدم التفريط في أي نقطة.

وأوضح حسين لبيب دعم مجلس الإدارة للفريق والجهاز الفني من أجل التتويج ببطولتي الدوري وكأس مصر.

وأجرى الفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك تقسيمة فنية خلال تدريبات الفريق اليوم السبت بمعسكر برج العرب بالإسكندرية استعدادا لخوض مواجهة غزل المحلة بالدوري.

وحرص كارتيرون على تنفيذ بعض الجمل الفنية خلال التقسيمة، مع إيقافها من أجل شرح المطلوب من كل لاعب وتصحيح بعض الأخطاء.

فيما أدى محمود عبد الرازق "شيكابالا" وحازم إمام لاعبا الفريق تدريبات منفردة في الجيمانزيوم على هامش تدريبات اليوم.

ويؤدي شيكابالا وحازم إمام تدريبات بدنية بناء على طلب الجهاز الفني للزمالك، من أجل الوصول لحالة بدنية مثالية خلال الوقت الحالي.

ومن المقرر أن يخوض الزمالك خلال معسكره الحالي، مباراتين وديتين أمام منتخب القسم الثاني وفريق أبها السعودي يومي 26 و29 يوليو الحالي على الترتيب.

وينتظم الزمالك حاليا في معسكر مغلق في الإسكندرية استعدادا لمباراة المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين للدوري.

ويتصدر الزمالك الدوري برصيد 61 نقطة بفارق 9 نقاط عن الأهلي الذي يمتلك 3 مباريات أقل.