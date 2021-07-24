حوار في الجول (2) - يارا الشرقاوي.. عن حبها لسلاح الشيش وهدفها في الأولمبياد

السبت، 24 يوليه 2021 - 18:29

كتب : محمد سمير

يارا الشرقاوي لاعبة منتخب مصر لسلاح الشيش

"ثقتي في نفسي كبيرة للغاية وأرى أنني أستطيع تحقيق الإنجازات في لعبة سلاح الشيش التي أحبها بشدة".

هكذا تحدثت يارا الشرقاوي نجمة منتخب مصر لسلاح الشيش عن حظوظها في دورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020.

وخلال حوارها مع FilGoal.com تحدثت يارا الشرقاوي عن دور وزارة الرياضة واتحاد السلاح المصري في دعهما قبل أولمبياد طوكيو.

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ويقدم لكم FilGoal.com الجزء الثاني من حوار يارا الشرقاوي.

وتستهل الشرقاوي منافساتها في لعبة سلاح الشيش في تمام الساعة 2:55 من فجر غدا الأحد عندما تواجه الإيطالية أريانا إريجو.

يارا الشرقاوي سلاح الشيش
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