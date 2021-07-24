الزمالك يحدد ملاعب وديتي معسكر الإسكندرية

السبت، 24 يوليه 2021 - 18:17

كتب : أحمد شوقي صلاح

الزمالك - المقاصة

حدد الزمالك ملاعب وديتي معسكر الأسكندرية استعدادا لاستئناف مواجهات الدوري شهر أغسطس المقبل.

وكشف الجهاز الإداري للزمالك خوض الفريق لمباراته الودية الأولى أمام منتخب القسم الثاني المقرر لها يوم الإثنين المقبل بملعب فندق الإقامة ببرج العرب.

وسيخوض الأبيض المباراة الودية الثانية أمام فريق أبها السعودي المقرر لها يوم الخميس المقبل بالملعب الفرعي باستاد برج العرب بالاتفاق بين الطرفين.

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ويستمر الفريق في معسكره حتى يوم 2 أغسطس المقبل، قبل أن يعود إلى القاهرة للانتظام في معسكر جديد استعدادا لمباراة غزل المحلة.

وينتظم الزمالك في معسكر حاليا بالإسكندرية استعدادا لمواجهة أمام غزل المحلة المقرر لها يوم 3 أغسطس المقبل في الجولة الثامنة والعشرين في الدوري المصري.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري برصيد 61 نقطة من 27 مباراة، بفارق 9 نقاط عن الأهلي.

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