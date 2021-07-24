تليجراف: الصفقة تمت.. ألديرفيريلد من توتنام إلى الدحيل القطري

أتم نادي توتنام الإنجليزي إجراءات بيع لاعبه البلجيكي توبي ألديرفيريلد إلى نادي الدحيل القطري.

وذكرت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية أن الدحيل وتوتنام اتفقا على جميع الأمور الخاصة بالصفقة.

ويتبقى فقط سفر ألديرفيريلد إلى قطر للخضوع للفحوصات الطبية والاتفاق على الشروط الشخصية مع نادي الدحيل، قبل الإعلان الرسمي عن الصفقة.

وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تبلغ 13 مليون جنيه إسترليني يحصل عليهم نادي توتنام مقابل بيع مدافع البلجيكي للنادي القطري.

ويحاول نونو سبريتو سانتو المدير الفني لتوتنام لإعادة تشكيل خط دفاع الفريق اللندني استعدادا للموسم الجديد.

ألديرفيريلد البالغ من العمر 32 عاما انضم لصفوف توتنام عام 2016 قادما من أتليتكو مدريد الإسباني.

ولعب مع توتنام 236 مباراة في مختلف البطولات سجل خلالها 9 أهداف.