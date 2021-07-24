طوكيو 2020 - غريب: الوجه الحقيقي للمنتخب الأولمبي سيظهر أمام الأرجنتين

السبت، 24 يوليه 2021 - 17:28

كتب : FilGoal

شوقي غريب - طوكيو 2020

عقد شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي محاضرة فنية للاعبي المنتخب قبل مواجهة الأرجنتين في ثاني جولات منافسات كرة القدم رجال في أولمبياد طوكيو 2020.

ويلتقي المنتخب المصري مع نظيره الأرجنتيني، عقب أن استهل مشواره بالتعادل السلبي ضد إسبانيا في الجولة الأولى.

وحدد غريب سلبيات اللقاء الأول وضرورة التخلص منها في لقاء الغد، وتناول بالشرح طريقة لعب الأرجنتين ومفاتيح اللعب التي يعتمد عليها ودور كل لاعب في المباراة.

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وشدد المدير الفني على وجود اختلاف كبير بين الكرة الإسبانية والأرجنتينية، ويتوقع أن يكشف الفراعنة عن الوجه الحقيقي أمام الأرجنتين.

وقال غريب: "الأرجنتين ليس أمامها فرصة أخرى أمامنا وبالتالي المنتخب استعد بشكل جيد للمواجهة".

وقاد كمال عبدالواحد مخطط أحمال المنتخب الأولمبي التدريبات البدنيه والاستشفائية في بداية المران لتهيئة اللاعبين.

ثم قاد معتمد جمال ومحمد شوقي فقرة خططية وتكتيكية، وأخيرا أجريت تقسيمه في منتصف الملعب شارك فيها جميع اللاعبين وأدارها شوقي غريب.

وكانت الأرجنتين قد سقطت أمام أستراليا في الجولة الأولى بالهزيمة بنتيجة 2-0، وتذيلت ترتيب المجموعة.

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