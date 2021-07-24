مدرب الإسماعيلي لـ في الجول: ننهي إجراءات عودة بن يوسف لـ مصر

السبت، 24 يوليه 2021 - 13:43

كتب : ياسر الشريف

فخر الدين بن يوسف - الإسماعيلي - الجونة - الصور من حساب الإسماعيلي الرسمي

قال حمد إبراهيم المدرب العام للإسماعيلي إن ناديه ينهي إجراءات تجديد إقامة فخر الدين بن يوسف لاعب الفريق ليتسنى له العودة لمصر.

وصرح إبراهيم لـFilGoal.com "القنصلية المصرية في تونس ستعاود العمل يوم الإثنين بعد انتهاء إجازة عيد الأضحى، سنتمم وقتها إجراءات عودة اللاعب".

وأضاف "ضممنا 28 لاعبا للمعسكر المغلق لأننا سنخوض مباريات عديدة في وقت قصير، فلابد من وجود الجميع".

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وشارك بن يوسف (30 عاما) في 24 مباراة من الموسم الجاري للدوري المصري الممتاز وسجل 9 أهداف وأرسل تمريرتين حاسمتين.

ويستأنف فريق الدراويش مبارياته في الدوري بمواجهة مضيفه بيراميدز في 2 أغسطس.

وفي 9 أغسطس يواجه الأهلي وبعد 3 أيام يستضيف الزمالك.

ويحتل الإسماعيلي المركز 11 في ترتيب البطولة ورصيده 35 نقطة.

فخر الدين بن يوسف الإسماعيلي
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