أولمبياد طوكيو 2020 - باندا تتألق بثلاثية جديدة في تعادل مثير بين زامبيا والصين

سجلت باربرا باندا ثلاثية للمباراة الثانية على التوالي لتقود زامبيا لتعادل مثير أمام الصين بنتيجة 4-4 في الجولة الثانية من مواجهات المجموعة السادسة لمنافسات السيدات في كرة القدم بأولمبياد طوكيو 2020.

وحصدت زامبيا أول نقطة في البطولة مثل الصين في مجموعة تتصدرها هولندا والبرازيل برصيد 3 نقاط، وتلتقي الأخيرتان بعد قليل.

وتقدمت وانج شوانج للصين في الدقيقة السادسة قبل أن تتعادل ريتشل كوندانانجي في الدقيقة 15 ثم أحرزت الأولى في الدقيقتين 22 و23 قبل أن ترد باندا بهدفين في الدقيقتين 42 و46.

وأكملت باندا ثلاثيتها، التي جعلتها هدافة البطولة برصيد 6 أهداف، في الدقيقة 69 لكن شوانج سجلت هدفها الرابع في الدقيقة 83 من ركلة جزاء لتنتزع التعادل.

وفي المجموعة الخامسة ارتقت كندا لصدارة الترتيب بفوزها على تشيلي بنتيجة 2-1.

رفعت كندا رصيدها إلى 4 نقاط وظلت تشيلي بلا رصيد بعدما سجلت جانين بيكي مرتين وأحرزت كارين أرايا للفريق اللاتيني.

وفي المجموعة ذاتها تلعب بريطانيا (3 نقاط) ضد المضيفة اليابان (نقطة) بعد قليل.

وفي المجموعة السابعة حققت السويد، وصيفة أولمبياد ريو دي جانيرو 2016، فوزها الثاني على التوالي بإسقاط أستراليا بنتيجة 4-2 لتعزز تصدرها للترتيب.

وسجلت فريدولينا رولفو مرتين وأحرزت لينا هورتيج وستينا بلاكستينيوس بينما سامانثا كير نالت من الشباك السويدية مرتين.

وتوقف رصيد أستراليا عند 3 نقاط وتحتل وصافة المجموعة تليها نيوزيلندا ثم أمريكا ولا رصيد لكل منهما.

وتلعب نيوزيلندا ضد أمريكا بعد قليل.

ويتأهل بطل ووصيف كل مجموعة إلى الدور ربع النهائي إضافة إلى أفضل منتخبين يحتلان المركز الثالث.