سبورت: جريزمان لن يرحل عن برشلونة إلا لأتليتكو مدريد

السبت، 24 يوليه 2021 - 12:18

كتب : عمر خالد

أنطوان جريزمان

أشارت صحيفة "سبورت" الإسبانية إلى أن جريزمان أخبر إدارة النادي الكتالوني برغبته الكبيرة في الرحيل والعودة إلى ناديه السابق أتليتكو مدريد مرة أخرى.

وأوضحت الصحيفة الإسبانية في تقريرها، بأن برشلونة ترى مسألة خروج اللاعب الفرنسي في غاية الصعوبة في الوقت الحالي بدون الإستفادة من الصفقة سواء كان بمقابل مادي أو عن طريق صفقة تبادلية، حيث من الممكن خروج اللاعب عن طريق الإعارة.

وكشفت "سبورت" أن جريزمان مستعد أن يستمر مع النادي لنهاية عقده الحالي مع البارسا ولكنه لن يرحل إلا لأتلتيكو مدريد، ويواجة برشلونة مشكلة كبيرة بخصوص الرواتب المرتفعة لعدد من اللاعبين الكبار ومنهم جريزمان الذي بدوره رفض تخفيص راتبه.

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وأشار تقرير الصحيفة الإسبانية إلى أن خوان لابورتا رئيس برشلونة على استعداد لسماع جميع العروض المقدمة للحصول على أنطوان، في محاولة من أجل التخلص من اللاعب قبل بداية الموسم الجديد.

عديد الأندية ترغب في التعاقد مع جريزمان حسب التقرير، ولكن البارسا لن يتنازل عن القيمة التسويقية للاعب، هذا بالإضافة إلى عائق كبير وهو أن جريزمان لا يريد الرحيل عن البارسا إلا لأتليتكو مدريد فقط، وأنه مستعد لتخفيض راتبه من أجل هذة الخطوة.

وشارك جريزمان في 51 مباراة مع برشلونة الموسم الماضي سجل خلالها 20 هداف وصنع 13 آخرين.

يذكر أن العديد من التقارير الصحفية الإسبانية أشارت في وقت سابق إلى أن نادي برشلونة يرغب في عقد صفقة تبادلية بينه وبين نادي أتليتكو مدريد هدفها عودة جريزمان إلى ناديه السابق مقابل الحصول على اللاعب الإسباني ساؤول نيجيز، ولكن الصفقة معقده حتى الوقت الراهن.

أنطوان جريزمان برشلونة أتليتكو مدريد الدوري الإسباني
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