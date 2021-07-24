أولمبياد طوكيو 2020 - بسبب عاصفة متوقعة.. البنا يخوض ربع نهائي التجديف فجر الأحد

السبت، 24 يوليه 2021 - 12:01

كتب : FilGoal

عبد الخالق البنا

قررت اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 تقديم موعد منافسات ربع النهائي في التجديف لتجري الأحد بدلا من الإثنين.

وذلك بسبب عاصفة متوقعة في العاصمة اليابانية يوم الإثنين.

وبذلك سيلعب المصري عبد الخالق البنا الساعة 4:40 فجر الأحد في الدور ربع النهائي.

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وتأهل البنا للدور ربع النهائي بعدما احتل المركز الثالث في السباق السادس من الدور التمهيدي محققا زمنا قدره 7 دقائق و3 ثوان.

ويشارك 24 لاعبا في الدور ربع النهائي مقسمين بالتساوي على 4 مجموعات، يتأهل أول 3 من كل مجموعة إلى الدور نصف النهائي.

وفي نصف النهائي يجري سباقان يضم كل واحد 6 لاعبين يتأهل أول 3 إلى النهائي.

عبد الخالق البنا طوكيو 2020
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