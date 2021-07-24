"والدتك لا تريدك هنا ولا نحن أيضا".. جماهير باريس تهاجم وصول بوجبا المنتظر

السبت، 24 يوليه 2021 - 11:53

كتب : محمود ضياء

بول بوجبا - مانشستر يونايتد وروما

هاجمت جماهير باريس سان جيرمان بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد والذي من المحتمل انتقاله لصفوف الفريق الفرنسي.

وكانت شبكة "سكاي سبورت" الإخبارية قد كشفت أمس عن رفض بول بوجبا لعرض التجديد المقدم له من مانشستر يونايتد.

وينتهي تعاقد بوجبا مع مانشستر يونايتد بنهاية الموسم المقبل ويبدو أنه قرر خوض تجربة جديدة مع الفريق الفرنسي.

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جماهير الفريق الفرنسي تركت لافتة أمام مقر تدريبات الفريق كتبت عليها: "بوجبا يجب أن تستمع إلى والدتك، هي لا تريدك هنا. ولا نحن أيضًا".

Une banderole contre Paul Pogba

وبحسب عديد التقارير الصحفية في إنجلترا وفرنسا، فإن مانشستر يونايتد ينتظر الآن عرض رسمي من باريس سان جيرمان للعتقد مع بوجبا بعد التفاوض مع اللاعب حول الشروط الشخصية في الأيام الأخيرة.

بول بوجبا كان هدفا لريال مدريد في الفترة الأخيرة ولكن الأزمة المالية التي وقع فيها الفريق ومنعته من إبرام تعاقدات كبيرة خلال الموسمين الأخيرين منعت حدوث الصفقة مع الراتب الكبير الذي يتقاضاه اللاعب الفرنسي.

وشارك بوجبا في 42 مباراة مع مانشستر يونايتد الموسم الماضي سجل خلالها ستة أهداف وصنع تسعة آخرين.

بول بوجبا مانشستر يونايتد باريس سان جيرمان
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