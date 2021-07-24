ماركا: مبابي حسم موقفه من الاستمرار في باريس سان جيرمان

السبت، 24 يوليه 2021 - 11:36

كتب : محمود ضياء

كيليان مبابي - بايرن ميونيخ وباريس سان جيرمان

كشف خوسيه فيلكس دياز صحفي جريدة "ماركا" الإسبانية أن الفرنسي كيليان مبابي أوضح لمدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو بأنه لا يريد الاستمرار مع الفريق مع رغبته في الانتقال لريال مدريد.

ويرغب ريال مدريد بوضوح في ضم اللاعب الشاب الفرنسي ولكن النادي الفرنسي لا يريد التخلي عن اللاعب.

ويتبقى لكيليان مبابي عام واحد في تعاقده مع باريس سان جيرمان وبالتالي فإما أنا يجدد تعاقده أو يتم بيعه هذا الصيف.

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مبابي رفض في أكثر من مناسبة تجديد تعاقده مع الفريق الفرنسي حسب التقارير الصحفية.

اللاعب أبلغ مدربه بأنه لن يجدد تعاقده وفي حال رفض البيع هذا الصيف فسيستمر الموسم المقبل مع باريس سان جيرمان ثم يرحل بشكل مجاني.

ناصر الخليفي مالك نادي باريس سان جيرمان كان قد أعلن في نهاية الموسم الماضي بأن كيليان مبابي لن يتم بيعه هذا الصيف وفي نفس الوقت لن يرحل بشكل مجاني.

ويطمح باريس سان جيرمان في الفوز باللقب الأغلى دوري أبطال أوروبا حيث تعاقد هذا الصيف حتى الآن مع سيرجيو راموس وأشرف حكيمي وجورجينو فينالدوم وجانلويجي دوناروما.

كيليان مبابي ريال مدريد باريس سان جيرمان
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