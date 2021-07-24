أولمبياد طوكيو 2020 - يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة

السبت، 24 يوليه 2021 - 10:09

كتب : FilGoal

يسرا حلمي - تنس طاولة

ودعت يسرا حلمي لاعبة مصر في تنس الطاولة منافسات فردي السيدات بالخسارة يف الدور الأول.

وخسرت يسرا من فرنسية الجنسية والصينية الأصل جيا نان يوان بأربعة أشواط دون مقابل.

وخسرت يسرا حلمي في الشوط الأول بنتيجة 11-3 قبل أن تخسر الشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 11-5.

أخبار متعلقة
أولمبياد طوكيو 2020 - نور عبد السلام خارج أدوار الترضية بعد خسارة التركية أولمبياد طوكيو 2020 – التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية أولمبياد طوكيو 2020 – البحرين تحبس أنفاس السويد ضمن مجموعة مصر في اليد وتخسر بفارق هدف أولمبياد طوكيو 2020 - ميار شريف تودع منافسات التنس بعد الخسارة بصعوبة

وفي الشوط الرابع وصلت النتيجة بين اللاعبتين 8-6 لصالح الفرنسية قبل أن تحسم تأهلها بالفوز 11-6 في النهاية.

وبعد أن ودعت يسرا حلمي منافسات فردي السيدات من المنتظر أن تشارك مع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

ويلعب منتخب السيدات في ثمن نهائي منافسات الفرق فجر الأحد 1 أغسطس.

ويمثل منتخب السيدات بجوار يسرا حلمي كل من دينا مشرف وفرح عبد العزيز.

طوكيو 2020 تنس الطاولة أولمبياد طوكيو يسرا حلمي
نرشح لكم
أخر الأخبار
ألاسداير جولد: توتنهام لن يبيع كين إلا في حالة واحدة فقط 9 دقيقة | ميركاتو
أولمبياد طوكيو 2020 - يد إسبانيا تنتزع فوزا ثمينا من ألمانيا.. والنرويج وفرنسا تنتصران 12 دقيقة | طوكيو 2020
مباشر أولمبياد طوكيو 2020 - كرة يد.. مصر ضد البرتغال 40 دقيقة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - نور عبد السلام خارج أدوار الترضية بعد خسارة التركية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – التونسي الجندوبي يضمن أول ميدالية عربية ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 – البحرين تحبس أنفاس السويد ضمن مجموعة مصر في اليد وتخسر بفارق هدف 2 ساعة | طوكيو 2020
أولمبياد طوكيو 2020 - ميار شريف تودع منافسات التنس بعد الخسارة بصعوبة 3 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك