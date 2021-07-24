أولمبياد طوكيو 2020 - يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة

ودعت يسرا حلمي لاعبة مصر في تنس الطاولة منافسات فردي السيدات بالخسارة يف الدور الأول.

وخسرت يسرا من فرنسية الجنسية والصينية الأصل جيا نان يوان بأربعة أشواط دون مقابل.

وخسرت يسرا حلمي في الشوط الأول بنتيجة 11-3 قبل أن تخسر الشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 11-5.

وفي الشوط الرابع وصلت النتيجة بين اللاعبتين 8-6 لصالح الفرنسية قبل أن تحسم تأهلها بالفوز 11-6 في النهاية.

وبعد أن ودعت يسرا حلمي منافسات فردي السيدات من المنتظر أن تشارك مع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

ويلعب منتخب السيدات في ثمن نهائي منافسات الفرق فجر الأحد 1 أغسطس.

ويمثل منتخب السيدات بجوار يسرا حلمي كل من دينا مشرف وفرح عبد العزيز.