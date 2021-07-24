أولمبياد طوكيو 2020 - نور عبد السلام تخسر في الثواني الأخيرة بالتايكوندو.. ولا تزال الفرصة قائمة

خسرت نور عبد السلام لاعبة مصر في التايكوندو بالثواني الأخيرة أمام التركية رقية يلديرم.

وودعت نور منافسات أولمبياد طوكيو لوزن تحت 49 كجم ولكن لا تزال الفرصة قائمة في المنافسة على ميدالية.

وكانت التركية رقية يلديرم قد حققت برونزية بطولة العالم في 2019.

وانتهت الجولة الأولى من المنافسة بتفوق التركية رقية بنتيجة 9-4.

ونجحت نور في تقليص الفارق في الجولة الثانية إلى نقطة لكن خطفت رقية الجولة بنتيجة 17-13 في الثواني الأخيرة.

وفي الجولة الثالثة تقدمت نور بنتيجة 19-17 قبل أقل من 20 ثانية على النهاية قبل أن تخسر 21-19 في النهاية.

تنتظر نور فرصة المنافسة على الميدالية البرونزية وليتحقق ذلك لا بد من تأهل التركية رقية إلى النهائي.

وتلعب رقية مباراة ربع النهائي في الثامنة والنصف من صباح اليوم الأحد.