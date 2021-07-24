أولمبياد طوكيو 2020 – الدرع: تعلمنا من بطولة العالم.. وهنداوي: لا نريد الاستعجال

السبت، 24 يوليه 2021 - 03:44

كتب : FilGoal

يحيى الدرع - يد مصر - الصورة من حساب مصر 2021

شدد يحيى الدرع لاعب منتخب مصر لكرة اليد، أن فريقه تعلم الكثير من بطولة العالم التي ودعها الفراعنة على أرضهم من دور الثمانية في يناير الماضي.

وقال الدرع عبر أون تايم سبورتس: "دخلنا في عدة معسكرات وخضنا 5 وديات على أعلى مستوى، وهذا ما كان ينقصنا قبل كأس العالم".

وشدد "تعلمنا من كأس العالم، ظهرنا بمستوى عال، ومع حماس البطولة وروحها، تعلمنا الكثير ورأينا أخطائنا".

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وأكد "الأمور تسير بشكل إيجابي، والأجواء في القرية الأولمبية هائلة وغاية في الاحتراف".

وأتم "البرتغال فريق قوي ومحترم وحقق نتائج هائلة آخر 3 سنوات. هي مباراة صعبة بكل تأكيد".

أما كريم هنداوي حارس مرمى المنتخب فقال: "نريد أن نأخذ الأمور خطوة بخطوة وألا نكون متعجلين. لدينا 5 مباريات قوية في المجموعة ونستهدف الوصول للدور الثاني أولا".

يذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد يستهل مشواره في أوليمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب البرتغالي في تمام الساعة 12:30 ظهرا على صالة ملعب يويوجي الوطنية.

وتضم المجموعة الثانية كذلك كل من الدنمارك والسويد واليابان والبحرين.

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