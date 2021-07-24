أولمبياد طوكيو 2020 –الممرضة اليابانية التي حطم كورونا أحلامها في الملاكمة تفتتح حفل انطلاق المنافسات

بدأ حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020، بالممرضة اليابانية أريسا تسوباتا، تركض على مشاية رياضية، رغم أنها لن تشارك في المنافسات.

تسوباتا صاحبة الـ 27 عاما، لم تشارك في الأولمبياد بسبب إلغاء منافسة التصفيات الخاصة بها بسبب فيروس كورونا، ليتم تأهيل الملاكمات وفقا لمركزهم في التصنيف.

تسوباتا هي بطلة اليابان بعد فقط عامين من ممارسة اللعبة، ليتحطم حلمها في لعب الأولمبياد على أرض بلادها.

تسوباتا كانت تتدرب بين دوام عملها كممرضة، وتركت المستشفى المرموق التي كانت تعمل بها لمستشفى أقل لتقليل فترات عملها، والتفرغ للتدريب.

ورغم حزنها على ما حدث لها، إلا أنها وافقت على الظهور في دور رئيسي في حفل افتتاح الدورة.