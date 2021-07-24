أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات

يمكن عنونة اليوم الثاني للبعثة المصرية في أولمبياد طوكيو 2020، بأنه مليء بالوداعيات..

فماذا حدث؟

تنس

ميار شريف تودع منافسات التنس بعد الخسارة بصعوبة

ودعت المصرية ميار شريف منافسات فردي سيدات التنس بأولمبياد طوكيو من الدور الأول.

وخسرت ميار شريف أمام السويدية ريبيكا بيتيرسون بمجموعتين دون مقابل.

وكانت المجموعة الأولى قد حسمتها اللاعبة السويدية بنتيجة 7-5.

وحولت ميار تأخرها في المجموعة الأولى من 1-5 إلى 5-5 قبل أن تحسم السويدية المجموعة لصالحها.

وفي المجموعة الثانية كان التكافؤ سيد الموقف حتى نهايتها قبل أن تفوز ريبيكا بشوط كسر التعادل.

ووصل التعادل بين اللاعبتين إلى نتيجة 6-6 قبل أن تفوز ريبيكا في شوط كسر التعادل 7-1.

ويلعب محمد صفوت أمام الكولومبي دانييل جالان في الدور الأول فجر غد الأحد.

السباحة

فريدة عثمان تفشل في التأهل لنصف نهائي 100 متر فراشة بسبب 61 جزء من الثانية

لم تنجح فريدة عثمان في التأهل لنصف نهائي منافسات 100 متر فراشة للسيدات.

وأنهت عثمان تصفيتها في المركز الثامن بـ 58 ثانية و69 جزء من الثانية، بفرق ثانيتين و51 جزء عن الأسطورة السويدية سارا سجويستروم.

ولم تتأهل فريدة لنصف النهائي بفارق 61 جزء من الثانية، عن صاحبة المركز السادس عشر، آخر المتأهلين لنصف النهائي.

منافسة فريدة عثمان المقبلة ستكون ظهر الأربعاء، في منافسات 100 متر حرة.

رغم إنهاء تصفيته ثانيا.. 1.26 ثانية تمنع القماش من المنافسة على ميدالية

لم ينجح مروان القماش، في التأهل لنهائي 400 متر حرة ضمن منافسات السباحة في طوكيو 2020.

وحل القماش في المركز الـ 14 بعد انتهاء كل التصفيات، فقط ثانية و26 جزء من الثانية منعته من المنافسة على ميدالية.

منافسة القماش المقبل ستكون 800 متر حرة ظهر الثلاثاء المقبل.

الريشة الطائرة

أدهم حاتم وضحى هاني "التاريخية" يخسران من الثنائي المصنف الأول

خسر الثنائي المصري، أدهم حاتم وضحى هاني، من الثنائي الصيني سي وي زينج، ويا كيوند هوان، في دور المجموعات لمنافسات زوجي المختلط للريشة الطائرة.

وخسر حاتم وهاني من صاحبي التصنيف الأول، بنتيجة 21-5، 21-10.

وتملك ضحى هاني رقما تاريخيا، حيث أنها الوحيدة في تاريخ الريشة الطائرة في الأولمبياد، التي تشارك في 3 منافسات مختلفة، وهي زوجي المختلط، وزوجي السيدات، وفردي السيدات.

خسارة هادية حسني وضحى هاني في منافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة

سر الثنائي المصري، هادية حسني وضحى هاني، في الجولة الأولى من دور المجموعات لمنافسات زوجي سيدات الريشة الطائرة.

وخسر الثنائي المصري أمام الثنائي الياباني، مايو ماتسوموتو وواكانا ناجاهارا، بشوطين دون رد.

وانتهى الشوط الأول 21-7، أما الشوط الثاني فانتهى 21-3.

الثنائي المصري لم يودع الأولمبياد، حيث تقام مباريات الريشة الطائرة للزوجي سيدات بنظام المجموعات.

وتخوض هادية حسني وضحى هاني المواجهة الثانية في المجموعة في الساعة 12:20 من ظهر يوم الإثنين ضد الثنائي الهولندي سيلينا بيك وتشيريل سينين.

تايكوندو

نور عبد السلام خارج أدوار الترضية بعد خسارة التركية

فقدت نور عبد السلام لاعبة التايكوندو حظوظها رسميا في المنافسة على الميدالية بعد خسارة التركية رقية يلدريم في نصف النهائي.

وكانت نور عبد السلام قد خسرت أمام اللاعبة التركية في دور ثمن النهائي بنتيجة 20-21.

وكان بالإمكان أن تنافس نور عبد السلام على ميدالية برونزية رغم خسارتها ولكن في حال تأهل التركية رقية إلى النهائي.

تنس الطاولة

يسرا حلمي تودع فردي سيدات تنس الطاولة

ودعت يسرا حلمي لاعبة مصر في تنس الطاولة منافسات فردي السيدات بالخسارة يف الدور الأول.

وخسرت يسرا من فرنسية الجنسية والصينية الأصل جيا نان يوان بأربعة أشواط دون مقابل.

وخسرت يسرا حلمي في الشوط الأول بنتيجة 11-3 قبل أن تخسر الشوطين الثاني والثالث بنفس النتيجة 11-5.

وفي الشوط الرابع وصلت النتيجة بين اللاعبتين 8-6 لصالح الفرنسية قبل أن تحسم تأهلها بالفوز 11-6 في النهاية.

وبعد أن ودعت يسرا حلمي منافسات فردي السيدات من المنتظر أن تشارك مع منتخب السيدات في منافسات الفرق.

ويلعب منتخب السيدات في ثمن نهائي منافسات الفرق فجر الأحد 1 أغسطس.

ويمثل منتخب السيدات بجوار يسرا حلمي كل من دينا مشرف وفرح عبد العزيز.

عصر ومشرف يودعان منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة

ودع الثنائي عمر عصر ودينا مشرف، منافسات زوجي مختلط تنس الطاولة، من دور الـ 16.

وخسر الثنائي المصري 4-1 في الأشواط، من الثنائي الكوري لي سانج سو وجيون جين هي.

وفاز الثنائي المصري بالشوط الأول 11-9، قبل أن يخسر 4 أشواط متتالية، بنتيجة 11-3، و11-5، 11-7.

ويستمر عصر ومشرف في منافسات طوكيو، ضمن منافسات الفردي.

السلاح (السابر)

خسر زياد السيسي، في دور الـ 16 لمنافسات سلاح السابر في أولمبياد طوكيو 2020، أمام المصنف الثامن، الجورجي ساندرو بازادزي.

وقاتل السيسي، لكنه خسر بفارق 3 نقاط، بنتيجة 15-12.

وأقصى بازادزي ثاني مصري له، بعد أن أقصى مهاب سامر في دور الـ 32.

وبالتالي، خرج كل المصريين من منافسات سلاح السابر، بعد أن ودع محمد عامر من نفس الدور بالخسارة أمام المصنف الأول، الكوري أوه سانجوك.

الرماية

سامي عبد الرازق يودع منافسات الرماية

ودع سامي عبد الرازق منافسات مسدس هوائي 10 متر في الرماية بعد احتلال المركز 31 في التصفيات.

وحصد سامي عبد الرازق 567 نقطة بعد 60 رمية.

ويتأهل من تصفيات الرماية أول 8 متنافسين فقط إلى النهائي الذي أقيم اليوم السبت.

الزهراء تودع منافسات 10 متر بندقية هوائية في الرماية

ودعت المتسابقة المصرية الزهراء محمد منافسات 10 متر بندقية هوائية، في مسابقة الرماية للسيدات، من التصفيات.

وحلت الزهراء في المركز الـ 38 من أصل 50 متسابقة، بعد أن حققت 620 نقطة، ولم تدخل في الثمانية الأوائل المتأهلين للنهائي.

ولكن، لم تودع الزهراء منافسات طوكيو، حيث تخوض منافسات 50 متر بندقية فجر السبت المقبل.

الجمباز

العربي يودع تصفيات الجمباز

ودع عمر العربي المتسابق المصري في الجمباز، منافسات تصفيات فردي الرجال.

وتراجع العربي للمركز الـ 30 في التصنيف العام، بعد انتهاء التصفية الثانية، ليفقد رسميا حظوظه في التأهل للنهائي.

وكان العربي قد أنهى منافسات التصفية الأولى في المركز الـ 14 من أصل 22 لاعبا.