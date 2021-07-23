ناعومي أوساكا تشعل الشعلة الأولمبية في حفل افتتاح طوكيو 2020

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 22:20

كتب : إسلام أحمد

ناعومي أوساكا - الشعلة الأولمبية 2020

عندما استضافت اليابان أولمبياد 1964 في طوكيو، أشعل رجل ياباني يدُعى يوشينوري ساكاي الشعلة الأولمبية.

ساكاي كان قد وُلد خارج هيروشيما بعد ساعات قليلة من القصف الذري.

اليوم في 23 يوليو 2021 أشعلت ناعومي أوساكا لاعب التنس اليابانية الشعلة الأولمبية خلال حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

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الشعلة الأولمبية أشعلت في أولمبيا باليونان في 12 مارس 2020 وبسبب فيروس كورونا ألغي الجزء اليوناني في تتابع الشعلة وبقيت مضاءة لمدة عام بسبب تأجيل الأولمبياد للصيف الجاري.

بدأ تتابع الشعلة الأولمبية بشكل جدي في 25 مارس 2021 من مركز التدريب الوطني في فوكوشيما اليابانية مرورا بالمحافظات البالغ عددها 47 على مدار 121 يوما قبل الوصول لطوكيو يوم 9 يوليو.

ناعومي أوساكا

ناعومي أوساكا (23 عاما) هي المصنفة رقم 2 على مستوى العالم في لعب تنس السيدات، من أب هايتي وأم يابانية.

ولدت في اليابان ومن ثم انتقلت مع عائلتها إلى نيويورك الأمريكية في الثالثة من عمرها، ومثلت أوساكا اليابان منذ عمر الـ 1.

ومن أجل خوض الأولمبياد تحت علم اليابان تخلت أوساكا عن الجنسية الأمريكية قبل أن تبلغ 22 عاما.

وحصدت أوساكا على لقب بطولة أمريكا المفتوحة للتنس عام 2018 وأصبحت أول يابانية تفوز بأحدى ألقاب الجراند سلام الكبرى، وتمتلك الآن 4 ألقاب للجراند سلام.

وأصبحت أوساكا أول لاعبة تنس من آسيا تحتل المركز الأولى في التصنيف العالمي.

وفي العام الجاري حطمت أوساكا الرقم القياسي لأعلى الرياضيات تحقيقا للأرباح، إذ حصلت على 60 مليون دولار من الدعايا وعوائد المشاركة في المسابقات ومتخطية سيرينا ويليامز.

وقبل دورة الألعاب الأولمبية انسحبت أوساكا من بطولة رولان جاروس للتنس بعد قرارها بعدم عقد مؤتمرات صحفية في البطولة من أجل صحتها العقلية.

وستبدأ أوساكا مشوارها في الأولمبياد بمواجهة الصينية زينج سايساي المصنفة رقم 52 يوم الأحد المقبل.

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