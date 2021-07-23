بعد أيام من تعيينه.. محمد إبراهيم يكشف لـ في الجول سبب اعتذاره عن عدم تدريب الأولمبي

اعتذر محمد إبراهيم مدرب الأولمبي الجديد عن عدم إكمال مهمته مع الفريق، وتقدم باستقالته.

وأعلن نادي الأولمبي عودة أحمد ساري المدرب السابق، كمدير فني للفريق بالموسم المقبل.

وقال محمد إبراهيم في تصريحات لـFilGoal.com: "فوجئت بـ طارق السيد رئيس النادي يطلب مني التوقيع على ورقة بتواجد أيمن شعبان كمدير للكرة".

وأضاف "قلت له أن تعيين مدير الكرة من اختصاص الإدارة وليس اختصاصي، فأخبرني بأنه شرط لاستمراري. لذلك فضلت الاعتذار وعدم إكمال المهمة".

وينافس نادي الأولمبي في دوري الدرجة الثانية بالموسم المقبل في مجموعة بحري والإسكندرية.

وكان نادي الأولمبي قد أعلن تعيين محمد إبراهيم كمدرب للفريق بالموسم المقبل قبل أيام، وقبل أن يعتذر المدرب عن إكمال المهمة.