سكاي: الأسطورة المقدونية بانديف مستمر في الملاعب موسم آخر

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 21:37

كتب : عمر خالد

بانديف - قائد مقدونيا

يرغب جوران بانديف، لاعب منتخب مقدونيا وفريق جنوى الإيطالي في الاستمرار داخل ملاعب كرة القدم.

وقالت شبكة "سكاي سبورت" إيطاليا، بإن أسطورة المنتخب المقدوني قرر الاستمرار في الملاعب لمدة موسم آخر في صفوف جنوى الإيطالي.

وأضافت الشبكة في تقريرها، أن عقد اللاعب انتهى في 30 يونيو الماضي وأصبح حرا، لكنه قرر البقاء في جنوى.

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وأوضح التقرير أن بانديف الأن في إجازة ولكنه أخذ القرار هناك لأنه يرغب في لعب كرة القدم والبقاء داخل المستطيل الأخضر.

وأشارت الشبكة الإيطالية أن عقد اللاعب سينتهي يونيو 2022 من الموسم المقبل.

يذكر أن بانديف صاحب الـ 38 عاما قاد منتخب بلاده لبطولة يورو 2020 لأول مرة في التاريخ، كما أنه قضى معظم حياته الرياضية في إيطاليا، حيث أتى إلى فريق إنتر ميلان صغيرا في عام 2001.

ولعب الأسطورة المقدونية في كلا من سبيزا وأنكونا ولاتسيو ونابولي وجالاتاسراي التركي ثم عاد إلى إيطاليا مرة أخرى عام 2015 إلى نادي جنوى.

وسجل 32 هدف وصنع 11 في 165 مباراة لعب فيها بقميص جنوى الإيطالي.

جوران بانديف جنوى الدوري الإيطالي
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