قمصان تورينو للموسم الجديد لـ "تكريم الصداقة" مع ريفر بليت وتشابيكوينسي

أصدر نادي تورينو قمصان موسمه الجديد 2021-2022 تكريما لـ "الصداقة" مع فريقي ريفر بليت الأرجنتيني وتشابيكوينسي البرازيلي.

النادي الإيطالي أصدر منذ أسبوع القميص الثاني له وظهر باللون الأبيض ولون البني يأتي بشكل قطري على غرار قميص ريفر بليت الأرجنتيني المعروف بلونيه الأبيض والأحمر.

وأوضح النادي الإيطالي أن القميص يأتي مشابه لما يرتديه ريفر بليت تكريما لـ "صداقتهما الأبدية".

الفريق الأرجنتيني سافر إلى إيطاليا في مايو 1949 عقب سقوط طائرة تورينو في الكارثة التي عُرفت باسم "كارثة سوبرجا" وراح ضحيتها أغلب لاعبي الفريق، وخاض مباراة ودية بعد 3 أسابيع من الحادث.

وكُتب على القميص من الداخل "صداقة أبدية" وأشير إلى تاريخ المباراة في السادس والعشرين من مايو 1949.

اليوم، أعلن النادي الإيطالي عن طقم حراس المرمى للموسم المقبل باللون الأخضر.

وجاء ذلك تكريما و"الصداقة بين الفريقين" لـ تشابيكوينسي البرازيلي.

𝘜𝘯𝘪𝘵𝘪 𝘥𝘢𝘭 𝘥𝘦𝘴𝘵𝘪𝘯𝘰, 𝘱𝘦𝘳 𝘴𝘦𝘮𝘱𝘳𝘦 𝘢𝘮𝘪𝘤𝘪 🐂🤝💚@ChapecoenseReal pic.twitter.com/hefL38vrlj — Torino Football Club (@TorinoFC_1906) July 23, 2021

النادي البرازيلي عرف أجواءً مشابهة للتي مر بها التورو في القرن الماضي إذ تحطمت طائرته وتوفي أغلب عناصر الفريق في نوفمبر 2016 قبل المباراة النهائي لكوبا سود أمريكانا.

وكتب على القميص من الداخل: "متحدون من قبل أصدقاء القدر إلى الأبد"، ومن الخلفية "أبقى قويا تشابيكوينسي".

ويستعد تورينو لبدء الموسم الجديد، إذ احتل الموسم المنقضي المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.