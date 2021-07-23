قمصان تورينو للموسم الجديد لـ "تكريم الصداقة" مع ريفر بليت وتشابيكوينسي

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 21:29

كتب : إسلام أحمد

قميصا تورينو لموسم 2021-2022

أصدر نادي تورينو قمصان موسمه الجديد 2021-2022 تكريما لـ "الصداقة" مع فريقي ريفر بليت الأرجنتيني وتشابيكوينسي البرازيلي.

النادي الإيطالي أصدر منذ أسبوع القميص الثاني له وظهر باللون الأبيض ولون البني يأتي بشكل قطري على غرار قميص ريفر بليت الأرجنتيني المعروف بلونيه الأبيض والأحمر.

وأوضح النادي الإيطالي أن القميص يأتي مشابه لما يرتديه ريفر بليت تكريما لـ "صداقتهما الأبدية".

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الفريق الأرجنتيني سافر إلى إيطاليا في مايو 1949 عقب سقوط طائرة تورينو في الكارثة التي عُرفت باسم "كارثة سوبرجا" وراح ضحيتها أغلب لاعبي الفريق، وخاض مباراة ودية بعد 3 أسابيع من الحادث.

وكُتب على القميص من الداخل "صداقة أبدية" وأشير إلى تاريخ المباراة في السادس والعشرين من مايو 1949.

اليوم، أعلن النادي الإيطالي عن طقم حراس المرمى للموسم المقبل باللون الأخضر.

وجاء ذلك تكريما و"الصداقة بين الفريقين" لـ تشابيكوينسي البرازيلي.

النادي البرازيلي عرف أجواءً مشابهة للتي مر بها التورو في القرن الماضي إذ تحطمت طائرته وتوفي أغلب عناصر الفريق في نوفمبر 2016 قبل المباراة النهائي لكوبا سود أمريكانا.

وكتب على القميص من الداخل: "متحدون من قبل أصدقاء القدر إلى الأبد"، ومن الخلفية "أبقى قويا تشابيكوينسي".

ويستعد تورينو لبدء الموسم الجديد، إذ احتل الموسم المنقضي المركز السادس عشر برصيد 40 نقطة.

تورينو ريفر بليت تشابيكوينسي
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