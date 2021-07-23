تقرير تركي: مفاوضات ألتاي لضم أحمد ياسر ريان وصلت لمرحلة نهائية

بدأ نادي ألتاي التركي محادثاته لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأهلي المعار لصفوف سيراميكا كليوباترا.

وبحسب موقع "Ajansspor" التركي فأن النادي العائد للدوري التركي بعد غياب 18 عاما يبحث عن تدعيم صفوفه.

وأوضح التقرير أن المفاوضات في المراحل النهائية إذ يمتلك ريان عقدا يمتد لنهاية الموسم المقبل مع الأهلي.

ويخوض حاليا ريان منافسات أولمبياد طوكيو 2020 رفقة المنتخب الأولمبي ولعب أساسيا ضد إسبانيا والتي انتهت بالتعادل السلبي.

وكان نادر شوقي وكيل اللاعب قد صرّح منذ أيام: "نتحدث مع الأهلي لمعرفة مصير أحمد ريان الموسم المقبل والنادي متمسك به".

وتابع "لو جاء أحد الأندية وطلب ضمه فيجب أن يكون العرض مناسبا ونضع تحت كلمة مناسبا 50 خطا، ولكن أحمد متمسك بالعودة للأهلي ويريد أن يعرف ترتيبه في مركزه وكيف سيشارك".

وكشف "تلقيت عرضا من أحد الأندية التركية لضم أحمد ريان في الفترة المقبلة".

ويتصدر أحمد ياسر ريان ترتيب هدافي الدوري المصري بالتساوي مع محمد شريف مهاجم الأهلي برصيد 15 هدفا لكل منهما.

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