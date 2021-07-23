بوكيتينيو يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2023

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو وطاقمه الفني حتى عام 30 يونيو 2023.

وأعلن النادي الفرنسي توقيع المدرب الأرجنتيني على عقد مع الفريق لمدة عامين.

وقال بوكيتينيو: "أنا وطاقمي سعداء حقا من أجل تجديد العقد، حيث من المهم جدا بالنسبة لنا أن نشعر بدعم وثقة النادي وسنبذل قصارى جهدنا لجعل الجماهير فخورة بنا، ولهذا نأمل أن نكون قادرين على تحقيق أهدافنا معا".

وأضاف "قبل 20 عاما كنت قائدا هنا، واليوم أنا مدرب هذا الفريق، إنه حلم تحقق".

ومن جانبه قال ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي: "يسعدنا أن ماوريسيو يواصل مغامرته داخل عائلة باريس سان جيرمان، إنه بعد أن كان قائد الفريق منذ 20 عاما، فإنه يشارك قيم النادي وطموحه ورؤيته للمستقبل، مع قيادة ماوريسيو، نحن متحمسون وواثقون مما يخبئه المستقبل لنا".

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو وصل كمدرب في يناير 2021 ، لتدريب باريس سان جيرمان، وحقق خلال الأشهر الستة الأولى له على رأس الفريق المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 82 نقطة، وحقق لقبي كأس السوبر المحلي وكأس فرنسا.

كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة من مانشستر سيتي.