بوكيتينيو يجدد تعاقده مع باريس سان جيرمان حتى 2023

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 19:58

كتب : عمر خالد

ماورسيو بوتشيتينيو، مدرب باريس سان جيرمان

أعلن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، تجديد عقد مدربه الأرجنتيني ماوريسيو بوكيتينيو وطاقمه الفني حتى عام 30 يونيو 2023.

وأعلن النادي الفرنسي توقيع المدرب الأرجنتيني على عقد مع الفريق لمدة عامين.

وقال بوكيتينيو: "أنا وطاقمي سعداء حقا من أجل تجديد العقد، حيث من المهم جدا بالنسبة لنا أن نشعر بدعم وثقة النادي وسنبذل قصارى جهدنا لجعل الجماهير فخورة بنا، ولهذا نأمل أن نكون قادرين على تحقيق أهدافنا معا".

وأضاف "قبل 20 عاما كنت قائدا هنا، واليوم أنا مدرب هذا الفريق، إنه حلم تحقق".

ومن جانبه قال ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي: "يسعدنا أن ماوريسيو يواصل مغامرته داخل عائلة باريس سان جيرمان، إنه بعد أن كان قائد الفريق منذ 20 عاما، فإنه يشارك قيم النادي وطموحه ورؤيته للمستقبل، مع قيادة ماوريسيو، نحن متحمسون وواثقون مما يخبئه المستقبل لنا".

يذكر أن ماوريسيو بوكيتينو وصل كمدرب في يناير 2021 ، لتدريب باريس سان جيرمان، وحقق خلال الأشهر الستة الأولى له على رأس الفريق المركز الثاني في الدوري الفرنسي برصيد 82 نقطة، وحقق لقبي كأس السوبر المحلي وكأس فرنسا.

كما وصل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا، قبل الخسارة من مانشستر سيتي.

باريس سان جيرمان ماوريسيو بوتشيتينو الدوري الفرنسي
نرشح لكم
أخر الأخبار
لاعب ألمانيا الأولمبي يتقدم لصديقته بالزواج بعد مباراة السعودية 3 دقيقة | طوكيو 2020
في الـ+90.. رأسية بواليا تمنح الأهلي فوزا مثيرا على الإنتاج وتشعل المنافسة على اللقب 20 دقيقة | الدوري المصري
ماركا: ريال مدريد بدأ التفاوض مع مانشستر يونايتد حول سعر فاران 53 دقيقة | الدوري الإنجليزي
كرة يد – سند: هزيمتنا في كأس العالم ضد الدنمارك جعلتنا أقوى.. نريد الذهاب لأبعد نقطة بالأولمبياد ساعة | طوكيو 2020
رضا شحاتة لـ في الجول: هكذا حفزنا غريب بعد سباعية الأرجنتنين.. وأقول للاعبين تحرروا من الخوف 2 ساعة | طوكيو 2020
إنتر يعلق على مستقبل لوكاكو 2 ساعة | الدوري الإيطالي
سبورت: مورينيو يرغب في التعاقد مع لاعب برشلونة 2 ساعة | الدوري الإيطالي
انتهت في الدوري - الإنتاج (2) - (3) الأهلي.. انتصار قاتل 3 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 أولمبياد طوكيو 2020 – اليوم الثاني من منافسات مصر.. كثير من الوداعيات 2 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 3 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 4 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس
قد ينال إعجابك