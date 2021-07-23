حوار - موسيماني: سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا.. أكرم توفيق لا يُصدق ورسالة إلى كايزر تشيفز

تحدث بيتسو موسيماني المدير الفني لـ الأهلي عن التتويج بلقب دوري أبطال إفريقيا، وأشاد بلاعبي الفريق، وكشف عن صفقة محتملة للأهلي من جنوب إفريقيا.

كما تطرق للحديث عن إمكانية التدريب في أوروبا وأوضح الفارق بين الكرة المصرية والجنوب إفريقية.

وإليكم كل ما قاله بيتسو موسيماني عبر إذاعة "SAfmRadio" الجنوب إفريقية:

لاعبو الأهلي

"محمد شريف كان جناحا وصانع ألعاب في فريقه السابق، ولأنني فضولي وضعته في مركز المهاجم وهو الآن يسجل الأهداف، هو الآن هداف كبير في مصر".

"أحب التجربة، سأفعل ذلك دائما، أكرم توفيق لا يُصدق، لعب كظهير أيمن وقدم أداءً رائعا، الفريق فريق كبير وهناك نُقاد".

"لم يظهر أفشة في العام الماضي لكنه هذا العام عضو بارز في الفريق".

صفقات الأهلي

"سنضم لاعبا من جنوب إفريقيا، ليس ثيمبينكوسي لورش (لاعب أورلاندو بيراتس) أو جاستون سيرينو (لاعب صنداونز) لكن هناك لاعب سيأتي، ليس من فريقي السابق (صنداونز) لأنني لا أحب أن أضم أي لاعب منهم لأنه سيعرضني للمسألة".

نهائي دوري أبطال إفريقيا

"حتى هنا (جنوب إفريقيا) قالوا لي أنني فزت بلقب دوري أبطال إفريقيا من نصف النهائي، لكن نعم فزت بها، هذا حدث مع أرثر زواني، وهذا لا يعني أن ستيورات باكستر (مدرب كايزر تشيفز) كان سيفوز بها".

"لا يمكنك قول إنك ستفاجئني ثم سأخلد للنوم، أردت معرفة كيف ستكون المفاجأة، كنت أعرف أن خاما بيليات قد يلعب وكنت محقا".

"اعتقدت أن كاسترو سيبدأ، وكذلك كويني (حارس المرمى) لأن باكستر يحب أصحاب الخبرة".

رسالة إلى كايزر تشيفز: "لإنشاء فريق يستغرق وقتا طويلا. لكي يفوز كايزر تشيفز ببطولة دوري أبطال إفريقيا، يجب أن يكون هناك تخطيط جاد وأن يكون لديك مدرب يلعب من أجلك".

الفارق بين مصر وجنوب إفريقيا

"الكرة المصرية بدنية أكثر وفي جنوب إفريقيا لسنا كذلك، مصر وشمال إفريقيا مثل أوروبا، في مصر لديهم فنيات جيدة وأعرف ناس سيقولون ماذا تتحدث عن، لكنني أتحدث عن التسديد واللمسة الأولى".

"تتمتع كرة القدم في جنوب إفريقيا دائما بالنكهة التي أفتقدها".

الثقافة المصرية: "كان عليّ أن اتأقلم مع الثقافة، وأفهم كيف يأكلون، والدين، حتى أتمكن من تنظيم دورات تدريبية. أريد السلام ويجب على الناس أن يروا أنني أحترم ثقافتهم".

"من المهم للغاية العمل مع أشخاص محليين، خاصة عندما تعمل في دولة مختلفة لأنهم يتحدثون اللغة ويتحدثون بالطريقة التي يفهمها اللاعبين".

مباراة البنك الأهلي

"ظللنا نطرق الباب حتى سجل أفشة الهدف، في الدقيقة الأخيرة سجلوا، هذه المباراة، دائما يمكنك خلق الأعذار لأن لاعبينا قصار القامة، مباراة أمس كان علينا الفوز بها، لا توجد أعذار".

منتخب مصر في الأولمبياد ولاعبي الأهلي

"الدولة (مصر) تأتي أولا هنا، والأندية تحتاج لدعم ذلك، تلك الأولمبياد، نحتفل عندما نحقق ميدالية ذهبية، الأمر لا يتعلق بالمدرب بل بالدولة".

التدريب في أوروبا

"لا يمكنك الاختيار. أينما تسنح لك الفرصة، تذهب. لكنني لست قلقا بشأن أوروبا. أنا راضٍ هنا".

الدوري المصري

"فزت بعديد الألقاب في جنوب إفريقيا، لن تعرف ابدأ كيف ستفوز بلقب الدوري، علينا التأكد من أن نعادل الزمالك أو نفوز في مباريات أكثر".

"أردت أن أفهم كرة القدم الدولية كمدرب. عندما عدت من أوروبا وقطر، كان الزمالك والأهلي يفوزان بكل الألقاب. أردت أن أعرف ماذا يفعلون لجعلهم بهذه الضخامة. كنت فضوليا".

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