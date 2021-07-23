كرة يد - علي زين: مباراة البرتغال صعبة.. ونعد بأداء أفضل من كأس العالم

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 19:38

كتب : عمر خالد

علي زين، لاعب منتخب مصر لكرة اليد

ينهي المنتخب الوطني المصري لكرة اليد استعداده لخوض أول مباريات أوليمبياد طوكيو 2020 أمام المنتخب البرتغالي، حيث واجه المنتخب المصري منتخب إسبانيا في مباراة تدريبية للوقوف على مستوى المنتخب.

وقال علي زين لاعب المنتخب المصري وفريق برشلونة الإسباني في تصريحات لقناة أون تايم سبورتس: "مواجهة المنتخب الإسباني كانت اختبار للوقوف على مستوى الفريق قبل بداية الأولمبياد، واستفدنا جدا من اللقاء".

وأكد لاعب المنتخب الوطني أن "مواجهة المنتخب البرتغالي في غاية الأهمية لأنه اللقاء الأول، ومن ثم الوقوف على المستوى في بداية البطولة".

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واستمر "المنتخب المصري قدم أداء مشرفا وجيدا في بطولة كأس العالم الماضية التي أقيمت في مصر، حيث أن مواجهة الدنمارك الشهيرة كانت مباراة كبيرة جدا".

ووعد لاعب برشلونة الإسباني الجماهير المصرية "سنقدم أفضل أداء ونتيجة في أوليمبياد طوكيو، وسنظهر بمستوى أفضل من كأس العالم".

زين أتم "مباراة المنتخب البرتغالي ستكون صعبة للغاية خاصة لقوة البرتغال الكبيرة".

يذكر أن المنتخب المصري لكرة اليد يستهل مشواره في أوليمبياد طوكيو 2020 بمواجهة المنتخب البرتغالي غدا في تمام الساعة 12:30 ظهرا على صالة ملعب يويوجي الوطنية.

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