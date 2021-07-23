سبورت: تعقد موقف موريبا مع برشلونة ومحاولات لتسريع المفاوضات

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 19:28

كتب : عمر خالد

برشلونة

يرغب نادي برشلونة الإسباني في تجديد عقد لاعبه الشاب إليكس موريبا لاعب وسط الفريق، حيث مازالت المفاوضات متعثرة حتى الأن.

وقالت صحيفة "سبورت" الإسبانية، إن برشلونة يأمل في تجديد عقد لاعبه خاصة بعد المستوى الجيد الذي قدمه موريبا الموسم الماضي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن اللاعب الشاب رفض تجديد عقده مع البارسا، مؤكدة أن برشلونة يعمل على تسريع إجراءات التجديد.

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وأوضحت التقارير الصحفية أن إدارة النادي الكتالوني أخبرت اللاعب أنه لن يكون ضمن فترة إعداد الفريق، وسيلتحق بالفريق الثاني للنادي حتى يوافق على عقد جديد.

وأضاف التقرير أن هناك توترات بين الطرفين، وعدد من الأندية الأوروبية تراقب الوضع عن كثب من أجل ضمن اللاعب بداية الموسم المقبل.

وأشارت تقارير صحفية إنجليزية في وقت سابق إلى أن نادي مانشستر سيتي يرغب في ضم اللاعب براتب يصل لـ 6 مليون يورو سنويا.

يذكر أن اللاعب الشاب صاحب الـ 18 عاما ينتهي عقده الصيف المقبل، ولذلك فإن إدارة خوان لابورتا تأمل للتوصل لاتفاق مع اللاعب لتجديد العقد.

برشلونة الدوري الإسباني إليكس موريبا
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