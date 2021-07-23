مران المنتخب الأولمبي – تقسيمة .. ومحاضرة من غريب للاعبين

أجرى شوقي غريب مدرب منتخب مصر، محاضرة فنية للاعبي المنتخب الأولمبي استعدادا لمباراة الأرجنتين.

مصر تعادلت مع إسبانيا صباح أمس الخميس بدون أهداف، ضمن مباريات الجولة الأولى للمجموعة الثالثة من أولمبياد طوكيو 2020.

واستأنف المنتخب المصري تدريباته اليوم الجمعة استعدادا للمباراة المقبلة.

بدأ المران بمحاضرة للمدير الفني شوقي غريب، تحدث خلالها عن أهمية لقاء الجولة الثانية ومحاولة السعي لتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل للدور التالي.

وأكد غريب على اللاعبين إن المنتخب الأرجنتيني سيسعى بكل قوة لتعويض خسارته أمام أستراليا في الجولة الأولى، وهو ما يجعلنا نواجهه بكل قوة.

وتم تقسيم اللاعبين إلى مجموعتين، الأولي وهي التي شاركت في المباراة كاملة وأدت تدريبات استشفائية.

والمجموعة الأخرى التي لم تشارك أو التي شاركت في جزء من المباراة، أدت تدريبات قوية واختتمت بتقسيمة.

وتلتقي مصر مع الأرجنتين صباح الأحد المقبل المقبل في الجولة الثانية من البطولة.