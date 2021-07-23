طوكيو 2020 - بسنت حميدة تعلن انسحابها بسبب الإصابة

أعلنت بسنت حميدة لاعبة ألعاب القوى المصرية انسحابها من المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 بسبب الإصابة.

وتعرضت بسنت للإصابة بمزق في التدريبات التي نفذتها بمعسكرها في القاهرة قبل السفر إلى طوكيو.

وكان من المقرر أن تشارك في منافسات العدو 100م سيدات ومنافسات العدو 200 متر.

وقال بسنت عبر حسابها الشخصي على "فيسبوك": "أؤمن تماما إنها البداية في مشواري الرياضي وليست النهاية وبالرغم من صعوبة الموقف وعدم قدرتي الأن على تخطيه ولكن ربنا كريم جدا".

وأضافت "التأهل الأولمبي لـ طوكيو 2020 كان نعمة عظيمة وأيضا الإصابة المفاجأة وعدم القدرة على المشاركة ف آخر وقت نعمة كبيرة من الله حتى وإن كنت لا أراها الآن فرب الخير لا يأتي إلا بالخير الحمد لله دائما وأبدا".

وأكملت "سعيدة وفخورة بكل خطوة في رحلة التأهيل الأولمبي حتى وأن لم تكتمل في مرحلتها الأخيرة ولكن السعادة متعتها في الرحلة وليست فقط في الوصول".

وأردفت "شكرا مدربي العظيم على مساندتك ودعمك لي طول الطريق في الوقت الصعب قبل وقت النجاح، شكرا للاتحاد المصري لألعاب القوى على المجهود المبذول والدعم الكامل طول الوقت".

وأتمت "شكرا لأهلي وأصدقائي وكل الناس اللي حتي الذين لا أعرفهم الذين وقفوا بجانبي الفترة الماضية وشجعوني وأرسلوا لي كلام من اعظم ما يكون، كلامكم فرق معي جدا أنتم أكبر نعمة في حياتي أنا ممتنة لكم جدا وأحبكم، دعواتكم بالتوفيق فيما هو قادم بإذن الله شكرا".

وانطلقت منافسات أولمبياد طوكيو في الفترة من 23 يوليو إلى 8 أغسطس المقبل.

وكانت قد تأجلت دورة الألعاب الأولمبية لمدة عام كامل بسبب جائحة فيروس كورونا.

تعرف على أجندة المصريين في أولمبياد طوكيو 2020 من هنـــــــــــــــــــــــا

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