تشكيل ليفربول – صلاح يقود الهجوم أمام ماينتس.. وغياب فان دايك

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 16:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح ليفربول

يستمر غياب فيرجيل فان دايك عن ليفربول للمباراة الودية الثالثة، فيما يقود محمد صلاح الهجوم مجددا أمام ماينتس.

أعلن يورجن كلوب مدرب ليفربول، عن تشكيل فريقه لمواجهة ماينتس بعد قليل.

وشهد التشكيل، تواجد صلاح بجانب ساديو ماني، وأوكس تشامبيرلين في الهجوم.

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يحرس كيليهر المرمى، فيما الوافد الجديد إبراهيما كوناتي في الدفاع بجانب جويل ماتيب العائد من الإصابة.

ويبدأ ترينت أرنولد العائد من الإصابة أيضا كأساسي للودية الثانية كظهير أيمن.

وجاء تشكيل ليفربول كالتالي:

حارس: كويمن كيليهر.

الدفاع: ترينت أرنولد – جويل ماتيب – إبراهيما كوناتي – تسيكماس.

الوسط: جيمس ميلنر – نابي كيتا – هيرفي إيليوت.

الهجوم: أوكس تشامبيرلين – محمد صلاح – ساديو ماني.

ويلعب ليفربول ثالث ودياته استعدادا للموسم المقبل بعد قليل أمام ماينتس، بعد وديتين في يوم واحد، خاضهما ضد شتوتجارت وإنشبروك النمساوي.

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