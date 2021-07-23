استاد الإسكندرية يوافق على استضافة لقاء الزمالك والمحلة

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 16:44

كتب : هاني العوضي

استاد الإسكندرية

أخطرت هيئة استاد الإسكندرية نادي الزمالك بالموافقة على استضافة مباراته ضد ضيفه غزل المحلة في 3 أغسطس المقبل.

وكشفت الهيئة الانتهاء من عملية صيانة الملعب ليصبح جاهزا لاستضافة مباريات مرة أخرى.

وكان مقررا الانتهاء من الصيانة في 5 أغسطس ولذلك أخطر الملعب نادي الزمالك في وقت سابق برفض استضافة لقاء غزل المحلة.

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لكن كثفت إدارة الملعب عملها بالتعاون مع شركة هندسية لتنتهي من أعمال الصيانة خلال عيد الأضحى المبارك.

وكان الزمالك طلب إجراء المباراة على استاد الإسكندرية بدلا من القاهرة لأنه في 6 أغسطس سيحل ضيفا على الاتحاد السكندري في الملعب ذاته.

وسيلعب الزمالك ضد المحلة في الجولة 28 من الدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن الأهلي الوصيف وحامل اللقب.

وللأهلي 3 لقاءات مؤجلة.

الزمالك استاد الإسكندرية الدوري
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