برشلونة ضد يوفنتوس في كأس خوان جامبر.. وحضور الجمهور

أعلن برشلونة اليوم الجمعة مواجهته ليوفنتوس في كأس خوان جامبر الودية التي يجريها الفريق الإسباني سنويا في ملعبه استعدادا للموسم.

وكشف برشلونة أنه سيجري مباراتين في ملعب كامب نو في 8 أغسطس المقبل.

الأولى سيلعب فيها الفريق النسائي للنادي، المتوج بدوري أبطال أوروبا، ضد نظيره من يوفنتوس.

ثم يلعب فريق الرجال ضد النادي الإيطالي.

ويعود يوفنتوس للمشاركة في النسخة رقم 56 من كأس خوان جامبر.

عملاق إيطاليا واجه برشلونة في البطولة عام 2005 وتعادل بهدفين لمثلهما بعدما سجل أندريس إنييستا وجيوفاني فان برونكهورست للمضيف وأحرز أليساندرو دل بييرو وديفيد تريزيجيه ليوفنتوس.

قبل أن يفوز الإيطاليون بركلات الترجيح بنتيجة 4-2.