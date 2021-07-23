مران الزمالك الصباحي – تخفيف الحمل البدني وتدريبات تأهيلية
الجمعة، 23 يوليه 2021 - 16:23
كتب : FilGoal
خاض الزمالك مرانه الصباحي اليوم الجمعة في مقر فندق الإقامة في الإسكندرية حيث دخل الفريق في معسكر مغلق استعدادا لاستئناف مباريات الدوري.
وشهد المرات تدريبات بدنية خاضها كل اللاعبين بالإضافة لتدريبات استشفائية وتأهيلية.
كما قرر باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق في وقت لاحق تخفيف الحمل البدني على اللاعبين تجنبا لإصابة أي منهم.
ويستعد الزمالك لملاقاة غزل المحلة في الثالث من شهر أغسطس المقبل في الجولة 28 من الدوري.
ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.
ويحتل الأهلي المركز الثاني بـ52 نقطة بعدما خاض 24 مباراة.