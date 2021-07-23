هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يكتبان التاريخ في حفل افتتاح بسيط لـ أولمبياد طوكيو

كتبت هداية ملاك وعلاء أبو القاسم التاريخ لمصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وحملت هداية التي ظفرت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في التايكوندو وعلاء أبو القاسم الذي ظفر بفضية سلاح الشيش في لندن 2012 العلم سويا.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ مصر الأولمبي التي يحمل فيها العلم في حفل الافتتاح لاعبين سويا.

كما أنه لأول مرة في تاريخ مصر الأولمبي يحمل العلم امرأة.

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وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بقوام 133 رياضي ورياضية.

وجاء حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بسيطا في ظل تفشي فيروس كورونا وإقامة تلك النسخة الاستثنائية بدون حضور جماهيري للمرة الأولى في التاريخ.

وشهد الحفل بعض الحركات الرمزية للإشارة إلى تفشي فيروس كورونا والصعوبات التي يواجهها الرياضيين في سبيل الوصول للبطولة.

كما تم الوقوف دقيقة حداد تكريما لمن فقد حياته جراء فيروس كورونا.

وفي ختام الحفل تم صنع حلقات أولمبية خشبية من بذور الأشجار التي حصلت عليها اليابان من الدول التي شاركت في نسخة الأولمبياد في عام 1964 وزرعتها لتنتج منها الخشب بعد ذلك.