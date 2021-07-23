هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يكتبان التاريخ في حفل افتتاح بسيط لـ أولمبياد طوكيو

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 15:21

كتب : FilGoal

بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

كتبت هداية ملاك وعلاء أبو القاسم التاريخ لمصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وحملت هداية التي ظفرت ببرونزية أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 في التايكوندو وعلاء أبو القاسم الذي ظفر بفضية سلاح الشيش في لندن 2012 العلم سويا.

وتعد هذه هي أول مرة في تاريخ مصر الأولمبي التي يحمل فيها العلم في حفل الافتتاح لاعبين سويا.

أخبار متعلقة
"هذا منزله وإلى هنا ينتمي".. سانشو ينضم إلى مانشستر يونايتد منتخب اليد وفريدة عثمان.. مواعيد اللاعبين المصريين في أولمبياد طوكيو فجر السبت أولمبياد طوكيو 2020 - يوسف طلبة ينهي ترتيب القوس والسهم في المركز 56

كما أنه لأول مرة في تاريخ مصر الأولمبي يحمل العلم امرأة.

وتشارك مصر في أولمبياد طوكيو 2020 بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بقوام 133 رياضي ورياضية.

وجاء حفل افتتاح أولمبياد طوكيو بسيطا في ظل تفشي فيروس كورونا وإقامة تلك النسخة الاستثنائية بدون حضور جماهيري للمرة الأولى في التاريخ.

وشهد الحفل بعض الحركات الرمزية للإشارة إلى تفشي فيروس كورونا والصعوبات التي يواجهها الرياضيين في سبيل الوصول للبطولة.

كما تم الوقوف دقيقة حداد تكريما لمن فقد حياته جراء فيروس كورونا.

وفي ختام الحفل تم صنع حلقات أولمبية خشبية من بذور الأشجار التي حصلت عليها اليابان من الدول التي شاركت في نسخة الأولمبياد في عام 1964 وزرعتها لتنتج منها الخشب بعد ذلك.

مصر طوكيو 2020
نرشح لكم
أخر الأخبار
هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يكتبان التاريخ في حفل افتتاح بسيط لـ أولمبياد طوكيو 15 دقيقة | طوكيو 2020
جيرارد: صُدمت من ربط اسمي بـ إيفرتون 41 دقيقة | ميركاتو
"هذا منزله وإلى هنا ينتمي".. سانشو ينضم إلى مانشستر يونايتد ساعة | الدوري الإنجليزي
أرقام في الجول - استحواذ سلبي لـ الأهلي.. وتألق لاعب البنك 2 ساعة | تحليل في الجول
مباشر – افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.. حفل بسيط وظهور الوفد المصري 3 ساعة | طوكيو 2020
أرقام في الجول - تراجع حاد لـ الأهلي في الشوط الثاني أمام البنك 3 ساعة | تحليل في الجول
الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ الإنتاج الحربي 4 ساعة | مصر
ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك