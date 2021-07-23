جيرارد: صُدمت من ربط اسمي بـ إيفرتون

شدد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز وأيقونة ليفربول السابق أنه لم يكن قريبا على الإطلاق من قيادة إيفرتون.

وقال نجم إنجلترا السابق لشبكة ESPN:"كنت مصدوما ومتفاجئا من ربط اسمي بالوظيفة".

وأضاف "لا أعرف من أين أتى ذلك. تدريب إيفرتون ليس ممكنا".

وكانت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية قالت في وقت سابق إن جيرارد مرشح لقيادة إيفرتون، الغريم المحلي التقليدي لليفربول، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد لريال مدريد.

وتعاقد إيفرتون مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيث الذي قاد جيرارد في ليفربول.

ويقود جيرارد نادي رينجرز منذ يونيو 2018 وتوج مع الفريق بالدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي.