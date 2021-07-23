جيرارد: صُدمت من ربط اسمي بـ إيفرتون

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 14:55

كتب : FilGoal

ستيفن جيرارد مدرب العام في الدوري الأسكتلندي

شدد ستيفن جيرارد مدرب رينجرز وأيقونة ليفربول السابق أنه لم يكن قريبا على الإطلاق من قيادة إيفرتون.

وقال نجم إنجلترا السابق لشبكة ESPN:"كنت مصدوما ومتفاجئا من ربط اسمي بالوظيفة".

وأضاف "لا أعرف من أين أتى ذلك. تدريب إيفرتون ليس ممكنا".

أخبار متعلقة
"هذا منزله وإلى هنا ينتمي".. سانشو ينضم إلى مانشستر يونايتد أرقام في الجول - استحواذ سلبي لـ الأهلي.. وتألق لاعب البنك مباشر – افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.. نهاية طابور العرض والاستعداد لإطلاق الشعلة أرقام في الجول - تراجع حاد لـ الأهلي في الشوط الثاني أمام البنك

وكانت شبكة ذا أثلتيك الأمريكية قالت في وقت سابق إن جيرارد مرشح لقيادة إيفرتون، الغريم المحلي التقليدي لليفربول، خلفا للإيطالي كارلو أنشيلوتي الذي عاد لريال مدريد.

وتعاقد إيفرتون مع المدرب الإسباني رافاييل بينيتيث الذي قاد جيرارد في ليفربول.

ويقود جيرارد نادي رينجرز منذ يونيو 2018 وتوج مع الفريق بالدوري الاسكتلندي في الموسم الماضي.

إيفرتون جيرارد
نرشح لكم
أخر الأخبار
هداية ملاك وعلاء أبو القاسم يكتبان التاريخ في حفل افتتاح بسيط لـ أولمبياد طوكيو 51 دقيقة | طوكيو 2020
جيرارد: صُدمت من ربط اسمي بـ إيفرتون ساعة | ميركاتو
"هذا منزله وإلى هنا ينتمي".. سانشو ينضم إلى مانشستر يونايتد 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
أرقام في الجول - استحواذ سلبي لـ الأهلي.. وتألق لاعب البنك 3 ساعة | تحليل في الجول
مباشر – افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.. نهاية طابور العرض والاستعداد لإطلاق الشعلة 3 ساعة | طوكيو 2020
أرقام في الجول - تراجع حاد لـ الأهلي في الشوط الثاني أمام البنك 3 ساعة | تحليل في الجول
الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ الإنتاج الحربي 4 ساعة | مصر
ريال مدريد يعلن إصابة بنزيمة بفيروس كورونا 4 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 "إسبانيا تتحطم وأحرجونا".. كيف عنونت الصحف الإسبانية التعادل أمام مصر 2 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 3 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 4 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا
قد ينال إعجابك