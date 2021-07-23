أرقام في الجول - استحواذ سلبي لـ الأهلي.. وتألق لاعب البنك

هيمن الأهلي كعادته في معظم مبارياته المحلية، لكن سيطرته أمام البنك الأهلي لم يترجمها لتفوق وخسر نقطتين ثمينتين في سباق الدوري المصري الممتاز.

استحوذ الأهلي على الكرة 63% خلال اللقاء وهذا انعكس على عدد التمريرات (485) مقابل 224 للبنك الأهلي الذي يأمل البقاء في الدوري المصري الممتاز.

سدد الأهلي 13 تسديدة منها 4 على المرمى بنسبة دقة 31% بينما سدد البنك الأهلي 9 تسديدات منها 3 على المرمى بنسبة 33% وهذا يعكس أنه على الرغم من سيطرة الأهلي لكن المحاولات شبه قريبة.

بل نسبة البنك الأهلي أعلي وهذا يدلل على عدم الدقة في الإنهاء ووجود سيطرة سلبية، أما عن استخلاص الكرات فاستخلص الأهلي الكرة 99 مرة مقابل 98 مرة للبنك الأهلي.

نجد استحواذ الأهلي في الثلث الأخير نسبته 18% مقابل 14% للبنك الأهلي، قلة حيازة الكرة في الجزء الأخير من الملعب يعكس سلبية استحواذ الأهلي.

خلال كل تعثرات الأهلي التي استقبل فيها أهدافا متأخرة يفقد الفريق الكرات بشكل زائد في الربع ساعة الأخيرة، وهو ما حدث أمام بيراميدز والجونة وسموحة وأخيرًا أمام البنك الأهلي. وعلى الرغم من أن البنك الأهلي بدون خبرات فقد الكرة في الربع ساعة الأخيرة أكثر من أي وقت لكن استطاع التسجيل في الدقائق الأخيرة.

بالطبع ما سبق ينعكس على المحاولات والكرات العرضية، 3 محاولات من أصل 9 للبنك الأهلي كانت في الـ15 دقيقة الأخيرة بينما أكثر عدد من الكرات العرضية (5) في الربع ساعة الأخيرة.

سجل البنك الأهلي هدف التعادل عن طريق كرة عرضية من الناحية اليسرى نفذها عاصم صلاح لم تكن وليدة اللحظة، فخلال المباراة بالكامل اعتمد البنك الأهلي على استغلال المساحة خلف محمد هاني ولعب 3 عرضيات صحيحة خلال المباراة من نفس الناحية بل أن عرضيتين منها وصل عاصم صلاح لنهاية الملعب قبل لعب الكرة بينها كرة التعادل وسط تمركز خاطئ من كل لاعبي الأهلي بالإضافة لوجود مساحة لعاصم للعب العرضية براحة تامة.

لم يحاول على المرمى أي مهاجم في الأهلي خلال المواجهة، عمرو السولية ومحمد مجدي "أفشة" تصدرا عدد المحاولات بينما لم يظهر محمد شريف الذي لعب 87 دقيقة ووالتر بواليا 24 دقيقة ومروان محسن 14 دقيقة.

محمد هاني أكثر لاعب في الأهلي استخلاصًا للكرات (14 مرة) يليه أيمن أشرف (13) وحمدي فتحي (10)، هاني والسولية أكثر اللاعبين حصولًا على الكرات الثانية بـ9 مرات.

محمد شريف أكثر لاعبي الأهلي فقدًا للكرات، 6 مرات، يليه محمد هاني والسولية وجونيور أجايي 5 مرات.

عاصم صلاح لاعب البنك الأهلي يستحق لقب رجل المباراة، أكثر لاعب إرسالا للكرات العرضية 7 مرات بينها هدف التعادل، وأكثر لاعب في البنك الأهلي استخلاصأ للكرات، 10 مرات.

*الأرقام من korastats