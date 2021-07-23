انتهى – افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.. إطلاق الشعلة وحفل افتتاح بسيط

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 12:16

كتب : FilGoal

حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمراسم حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2020.

وينطلق الحفل في تمام الواحدة ظهرا بتوقيت القاهرة ويستمر لثلاث ساعات.

وتشارك مصر بأكبر بعثة رياضية في تاريخها بقوام يبلغ 133 فردا.

وسيحمل العلم المصري خلال الافتتاح كل من هداية ملاك لاعبة التايكوندو وعلاء أبو القاسم لاعب سلاح الشيش.

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5:00 - اليابانية ولاعبة التنس ناعومي أوساكا تحمل الشعلة الأولمبية وتشعل النار إيذانا ببدء البطولة رسميا ونهاية الحفل.

4:30 استعراض لجميع الألعاب المشاركة في الأولمبياد.

4:00 - رفع العلم الأولمبي إيذانا ببدء الأولمبياد رسميا.

3:30 - نهاية طابور العرض وتوافد جميع الدول والآن مع كلمات المسؤولين ثم إطلاق الشعلة الأولمبية.

2:25 - مازال توافد جميع البعثات على الملعب الأولمبي مستمرا.

1:59 - دخول الوفد المصري وهداية ملاك وعلاء أبو القاسم يحملان العلم.

1:53 - وفد الأرجنتين كان في قمة الاحتفال أثناء دخوله للملعب الأولمبي.

1:41 - دخول الوفود سيكون بترتيب أبجدي لأسماء الدول وفقا للغة اليابانية.

1:40 - دخول وفد اللاجئين.

1:39 - دخول الوفد اليوناني كما هو متبع دائما بأن اليونان هي أول من تقص طابور العرض تكريما لإنشائهم فكرة الأولمبياد.

1:35 - محمد يونس من بنجلاديش صاحب الـ81 عاما والمتوج بجائزة نوبل للسلام يظفر بجائزة لوريل الأولمبية والتي تُمنح للأشخاص الذين يسهمون في خدمة البشري، وهو ثاني شخص يتوج بها بعد العداء الكيني كيب كينو في نسخة ريو دي جانيرو 2016.

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1:25 - في أولمبياد طوكيو 1964 طلبت اليابان من الوفود القدوم ببذور مختلف الأشجار وتم ومن تلك الأشجار تم الحصول على الأخشاب التي صُنعت منها الحلقات الأولمبية اليوم في حفل افتتاح نسخة 2020.

1:23 - دقيقة صمت في الملعب تكريما لضحايا فيروس كورونا.

1:17 أثناء دخول علم اليابان تواجد بعض الرياضيين مع مُسعف تعبيرا عن الامتنان للأطقم الطبية خلال فترة وباء كورونا.

1:13 - إمبراطور اليابان ناروهيتو وتوماس باخ رئيس اللجنة الأولمبية الدولية يدخلان للاستاد الأولمبي.

1:10 - حتى الآن حفل افتتاح بسيط اعتمد على التقنيات البصرية بشكل أكبر مع التركيز على ما حدث في العالم من تفشي فيروس كورونا.

1:02 - هذه هي ثاني مرة تنظم فيها طوكيو الأولمبياد بعد نسخة 1964.

12:59 - أبطال مصر قبل دقائق من حفل الافتتاح.

12:55 - 5 دقائق على حفل الافتتاح.

طوكيو 2020
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