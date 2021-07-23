أرقام في الجول - تراجع حاد لـ الأهلي في الشوط الثاني أمام البنك

رغم أن محمد مجدي "أفشة" نال من شباك محمود الزنفلي بعد 126 ثانية فقط من إطلاق عبد العزيز السيد لصافرة بداية الشوط الثاني، إلا أن أداء الأهلي تراجع بحدة في النصف الثاني من مواجهته ضد البنك الأهلي يوم الخميس.

خسر الأهلي نقطتين في مشوار حفاظه على لقب الدوري المصري الممتاز، بعدما سجل كريم بامبو قبل النهاية بأربع دقائق لينتهي اللقاء بهدف لمثله.

وتعكس إحصائيات المباراة مستوى منخفضا للأهلي في الشوط الثاني، الذي ربما تأثر فيه الجانب البدني للفريق أو تراجع الأداء بعد تسجيل أفشة لهدف التقدم.

إجمالا في المباراة، خسر الأهلي الكرة أكثر من منافسه الذي يخوض أول موسم في تاريخه في الدوري المصري الممتاز.

فقد الأهلي الكرة 34 مرة مقابل 31 للبنك الأهلي.

في آخر ربع ساعة من المباراة، زاد ارتكاب الأهلي للمخالفات، حصل البنك الأهلي في هذه الفترة على خطأين من إجمالي 4 كلها كانت في الشوك الثاني.

وكذلك تراجع استحواذ القلعة الحمراء في آخر ربع ساعة إلى 57.9%، وهي النسبة الأقل في المباراة.

لم يشكل الأهلي أي خطورة على مرمى منافسه من الكرات العرضية في الشوط الثاني، 10 كرات عرضية لم يتابعها أي لاعب للفريق في الثلث الهجومي.

لكنه في الشوط الأول أرسل 16 تمريرة عرضية، 6 منها وصلت للاعبيه.

لم يحصل الأهلي على أي ركلة ركنية في الشوط الثاني مما عكس معاناته في الوصول لمرمى الزنفلي.

وأخيرا، الأهداف المتوقعة (xG) والتي تقيس عدد الأهداف التي كان مفترضا أن يسجلها الفريق وفقا للفرص التي أتيحت له.

الأهداف المتوقعة للأهلي في الشوط الثاني كانت أقل من نصف الشوط الأول، 0.47 مقابل 1.04.

التراجع الحاد للأهلي في الشوط الثاني كلفه نقطتين في سباق محتدم على لقب الدوري الذي يتصدره الزمالك.

إذا استطاع الأهلي الفوز بمبارياته الثلاث المؤجلة ضد الإنتاج الحربي وأسوان ووادي دجلة سيتصدر ترتيب البطولة بفارق المواجهتين المباشرتين عن غريمه اللدود.

*الأرقام من korastats