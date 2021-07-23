الأهلي يتدرب دون راحة استعدادا لـ الإنتاج الحربي

خاض لاعبو الأهلي مرانا قويا صباح الجمعة استعدادا لمواجهة مضيفه الإنتاج الحربي يوم الأحد في الجولة 24 من الدوري المصري الممتاز.

وقاد ميشيل يانكون مرانا قويا لحراس المرمى الأربعة علي لطفي ومصطفى شوبير وحمزة علاء وأحمد طارق.

ويغيب عن الأهلي كل من محمد الشناوي وطاهر محمد وصلاح محسن وأكرم توفيق وناصر ماهر وأحمد رمضان لمشاركتهم مع مصر في أولمبياد طوكيو 2020.

وتعادل الأهلي يوم الخميس بهدف لمثله أمام البنك الأهلي في الدوري.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في ترتيب الدوري مبتعدا بتسع نقاط عن الزمالك وللأول 3 لقاءات مؤجلة.

وبعد الإنتاج الحربي سيلعب الأهلي ضد أسوان ثم وادي دجلة ثم سيراميكا كليوباترا.

ويسعى الأهلي للحفاظ على لقبه ليتوج بالدوري للمرة 43.