فينالدوم: من لا يتمنى مجاورة بوجبا؟

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 11:09

كتب : FilGoal

بول بوجبا - مانشستر يونايتد - ميلان - الدوري الأوروبي

أشاد جورجينيو فينالدوم لاعب باريس سان جيرمان ببول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد.

بول بوجبا

النادي : مانشستر يونايتد

وقال الهولندي لإذاعة مونت كارلو الفرنسية:"أتمنى أن ينضم لنا بوجبا. رائع، لعبت ضده عدة مرات، يا له من لاعب".

وواصل اللاعب الأسبق لليفربول "لو سألت أي لاعب هل يتمنى بوجبا في فريقه، الكل سيجيب بنعم لأنه لاعب استثنائي قدراته مميزة".

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وأتم "أحد أفضل لاعبي الوسط في العالم".

وقالت تقارير إن بوجبا قد يرحل قريبا عن مانشستر يونايتد.

وأشارت إلى أن اللاعب البالغ عمره 28 عاما لا يرغب في تجديد عقده الذي ينتهي في 2022.

وكتبت أن باريس سان جيرمان مهتم بالحصول على النجم الفرنسي.

بوجبا
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