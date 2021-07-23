لابورتا: نعول على جريزمان.. لكنه قد يرحل

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 10:56

كتب : FilGoal

أنطوان جريزمان

قال خوان لابورتا رئيس برشلونة إن أنتوان جريزمان لاعب الفريق قد يرحل إذا تلقى النادي عرضا مناسبا.

وصرح لابورتا لصحفيين "نعول على جريزمان. لا ننكر اهتمام أندية به، هذه إشارة إلى قدراته".

وواصل "ربما نبرم صفقة تبادلية، لكننا نقدر جريزمان جدا. النادي استثمر فيه ونحن سعداء بوجوده. ليس سهلا على فريق تقديم عرض للاعب بقيمته، لكن سوق الانتقالات بدأ للتو وجريزمان متاح".

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وأتم "منفتحون لكل العروض لأننا في موقف مالي غير جيد، علينا أن نوازن الأمور لنلتزم بقواعد اللعب المالي النظيف في الدوري الإسباني".

وكتبت تقارير أن برشلونة قد يتخلى عن جريزمان لأتليتكو مدريد مقابل الحصول على ساؤول نيجيز لاعب الوسط.

لكن الناديين لم يصلا بعد إلى اتفاق لإبرام الصفقة.

وقضى جريزمان موسمين في برشلونة منذ انتقل للفريق قادما من أتليتكو مقابل 120 مليون يورو.

ولم يقدم الفرنسي، البالغ عمره 30 عاما، مردودا رائعا مع الفريق الكاتالوني الذي مثله في 99 مباراة وسجل 35 هدفا وأرسل 17 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد جريزمان مع برشلونة إلى 2024.

جريزمان برشلونة
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