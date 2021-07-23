رومانو: فاران عاد لتدريبات ريال مدريد.. لكنه يريد الرحيل

عاد رافائيل فاران مدافع ريال مدريد إلى مدينة الفالديباس مقر تدريبات الفريق الملكي استعدادا للموسم الجديد.

ووفقا لما ذكره الصحفي الموثوق بشبكة "سكاي سبورت" إيطاليا فابريزيو رومانو فإن فاران على الرغم من عودته للتدرب لكنه يريد الرحيل عن الفريق الملكي.

وأشار رومانو إلى أن فاران يريد خوض تجربة اللعب في الدوري الإنجليزي عن طريق مانشستر يونايتد.

ولكن على الرغم من ذلك فهو لا يريد كسر علاقته الجيدة بريال مدريد وبرئيس النادي فلورنتينو بيريز.

وأوضح رومانو أن الأمر الآن منوط بالاتفاق بين الناديين على تفاصيل الصفقة في ظل موافقة فاران على شروط التعاقد الشخصية مع يونايتد.

وينتهي عقد فاران مع ريال مدريد بنهاية الموسم المقبل ويحق له التوقيع لأي فريق مجانا من يناير المقبل.

وانتقل فاران صاحب الـ28 عاما لريال مدريد عام 2011 قادما من لانس الفرنسي.

ولعب فاران 360 مباراة مع ريال مدريد في كل المسابقات وفاز بالدوري الإسباني 3 مرات بالإضافة لـ4 ألقاب لدوري أبطال أوروبا.

فاران ودع يورو 2020 رفقة منتخب فرنسا من ثمن النهائي عقب الخسارة من سويسرا بركلات الترجيح.