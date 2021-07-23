وفاة مدرب مصر المتوج بكأس إفريقيا 86

أعلن اتحاد ويلز لكرة القدم مساء الخميس وفاة مايك سميث المدرب الأسبق لمنتخب مصر عن عمر يناهز 83 عاما.

وقاد سميث منتخب الفراعنة من 1985 إلى 1988 وقاد الفريق للتتويج بكأس إفريقيا 1986 في استاد القاهرة بركلات الترجيح على حساب الكاميرون.

لعب سميث كرة القدم كهاو مع فريق كورنثيان كاجوالز.

وبدأ مسيرته التدريبية مع منتخب ويلز من 1975 إلى 1979 ثم درب نادي هال سيتي لمدة 3 سنوات.

وعاد سميث لقيادة ويلز من 1994 إلى 1995.