من يحمل الشعلة الأولمبية إلى مقرها الأخير بعد أيام عصيبة على دورة طوكيو؟

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 04:54

كتب : FilGoal

ناومي أوساكا

قبل ساعات من افتتاح دورة الألعاب الأولمبية بشكل رسمي، ضربت عديد الفضائح طوكيو 2020.

ولكن المنظمين لديهم فرصة لنسيان كل ذلك، عند الإعلان عمن سيحمل الشعلة الأولمبية إلى مقرها الأخير، في حفل افتتاح الدورة المقرر ظهر الجمعة.

ولم تعلن اللجنة المنظمة حتى الآن عن الأمر، وقد أشارت بعض التقارير أن نجمة التنس اليابانية ناومي أوساكا قد تكون حاملة الشرف.

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ولكن، قد تتجه اللجنة لمنح هذا الشرف لشخص أقل شهرة، لتقليل حدة الانتقادات الموجهة ضد إقامة الدورة في ظل زيادة حالات فيروس كورونا في اليابان.

وكانت اللجنة المنظمة قد قامت بالإطاحة بمخرج حفل الافتتاح بعد ظهور تعليق فيه يسخر من الهولوكوست في التسعينيات، ونفس الأمر حدث لملحن الحفل بعد ظهور فيديو له يتحدث عن تنمره بزملائه في الدراسة.

ذلك أتى بعد شهور من استقالة مدير الدورة يوشيرو موتو، الذي كان رئيسا للوزراء، بعد تصريحاته المسيئة للنساء بعد أن وصفهن بأنهن ثرثارات.

ووضعت رويترز، عدة مرشحين لحمل الشعلة، وأولهم أوساكا، وكذلك إيشيرو سوزوكي لاعب كرة القاعدة، وشوهي أوتاني الذي مارس نفس الرياضة، وأسطورة الجودو تاداهيرو نومورا، والسباح كوسوكي كيتاجيما، والمصارعة ساوري يوشيدا.

ولكن، قد تتجه اللجنة لمنح الشرف لأحد المساهمين في التعامل مع زلزال 2011، والذي تسبب في إعصار تسونامي وكارثة نووية في فوكوشيما، ثلاثية الأزمات التي تسببت في قتل حوالي 20 ألف شخص.

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