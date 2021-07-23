اسكواش - علي فرج ونور الشربيني يتوجان بلقب بطولة العالم

الجمعة، 23 يوليه 2021 - 04:15

كتب : FilGoal

علي فرج ونور الشربيني أبطال العالم للاسكواش

توج الثنائي علي فرج ونور الشربيني بلقب بطولة العالم للاسكواش والمقامة في مدينة شيكاغو الأمريكية.

حققت نور الشربيني لقب بطولة العالم للمرة الخامسة في تاريخها والثالثة على التوالي.

وتغلبت نور الشربيني على زميلتها نوران جوهر بنتيجة 3-1 في الأشواط في مباراة استغرقت 53 دقيقة.

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وعادلت نور الشربيني رقم الأسترالية سارة فيتز جيرالد باللقب الخامس في بطولة العالم كثاني أكثر اللاعبات تتويجا باللقب.

ويفصل نور الشربيني ثلاثة ألقاب فقط عن معادلة الرقم القياسي المسجل باسم الماليزية نيكول دافيد أسطورة اللعبة.

أما علي فرج فنجح في تحقيق لقب بطولة العالم للمرة الثانية في تاريخه والمفارقة أن اللقبين في مدينة شيكاغو الأمريكية.

وتغلب علي فرج ضد زميله محمد الشوربجي بنتيجة 3-1 في الأشواط في مباراة استغرقت 67 دقيقة.

ويفصل علي فرج لقب بطولة عالم لمعادلة رقم الثنائي رامي عاشور والإنجليزي نك ماثيو.

ويأتي عمرو شبانة في صدارة المصريين المتوجين بلقب بطولة العالم برصيد 4 مرات.

اسكواش علي فرج نور الشربيني بطولة العالم
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