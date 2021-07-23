أولمبياد طوكيو 2020 - عبد الخالق البنا يتأهل إلى ربع نهائي منافسات التجديف

تأهل عبد الخالق البنا لاعب التجديف المصري إلى ربع نهائي المنافسات بعد الحصول على المركز الثالث في سباقات الدور التمهيدي.

وكان عبد الخالق البنا في السباق السادس من الدور التمهيدي ويتأهل أول ثلاثة لاعبين إلى ربع النهائي.

وحسم البنا تأهله بعد أن حقق زمن قدره 7 دقائق و3 ثواني ليضمن صعوده لربع النهائي بعيدا عن دور الترضية.

ويلعب البنا الدور ربع النهائي في الثانية من فجر يوم الإثنين.

وتقام منافسات الدور التمهيدي من رياضة التجديف بمشاركة 32 لاعبا يتم تقسيمهم على 6 مجموعات وجاء عبد الخالق البنا في المركز السادس بالترتيب العام بعد الدور التمهيدي.

ويتأهل أول ثلاثة لاعبين من كل مجموعة إلى ربع النهائي بينما يلعب غير المتأهلين دور ترضية مقسم على ثلاث مجموعات يتأهل أول اثنين من اللاعبين من كل مجموعة ليكتمل عدد 24 لاعبا في ربع النهائي.

بينما دور ربع النهائي فيقام مقسم على أربع مجموعات كل منهم تضم ستة لاعبين ويتأهل أول ثلاثة إلى نصف النهائي.

ويقام نصف النهائي من سباقين كل منهم ستة لاعبين ويتأهل أول ثلاثة منهم إلى النهائي.