هادية حسني (1): ما يحدث لمصر في طوكيو إنجاز تاريخي.. وعندما هُزمت بسبب كشف كل المعلومات عني

تستعد هادية حسني لاعب مصر للريشة الطائرة لخوض منافسات اللعبة في أولمبياد طوكيو 2020.

فكيف تأهلت إلى طوكيو؟ هادية تجيب في حوار لـFilGoal.com.

وقالت هادية حسني: "التأهل للأولمبياد لا يكون لأننا أصحاب المركز الأول في بطولة إفريقيا نحن نتأهل بسبب النقاط التراكمية".

وواصلت "النقاط تُحتسب من الأول من شهر مايو 2019 وحتى 2020 ولكن بسبب فيروس كورونا امتد الحساب حتى مايو 2021".

وأوضحت "نحن نخوض 10 بطولات والأفضل في التصنيف خلالهم يتأهل للأولمبياد".

أما عن التأهل في الزوجي فقالت: "يجب أن نكون ضمن أفضل 50 زوجي على مستوى العالم، وبسبب ذلك الأمر لم يتواجد أي زوجي من قارة إفريقيا بأكملها في أولمبياد ريو دي جانيرو 2016 لأن التأهل في الزوجي أصعب".

وتابعت هادية حديثها "لذا في طوكيو مصر حققت إنجازا تاريخيا بالتأهل في الفردي وزجي سيدات وزوجي مختلط وكذلك إفريقيا تأهل منها بشكل عام زوجي سيدات ومختلط ورجال".

وعن هل أثر تأجيل الأولمبياد على استعداداتها قالت: "بل ساعدني على الإعداد لفترة أكبر لممارسة اللعبة السنة الماضية ربما كنت لا أستمر في اللعب في شهر أغسطس".

وشاركت هادية حسني في الأولمبياد بداية من بكين 2008 مرورا بلندن 2012 وغابت عن ريو وعادت في طوكيو.

وعن الفارق بين كل تلك المشاركالت قالت: "في بكين كان أول مرة أتأهل وكانت فرحة مختلفة وتأهلت قبل بداية المنافسات بأسبوع، أعتقد أنني كنت آخر من تأهل من البعثة المصرية".

وواصلت "شاركت ولم أستطع الإعداد جيدا ولكنني فزت في أول مباراة على لاعبة مكسيكية مدربها صيني كان الكل يشجعها في الملعب ولكنني وضعت في فكري أن هذا التشجيع لي وهذا كان أول فوز إفريقي في الأولمبياد".

وأردت هادية حسني "أما في لندن فلعبت بشكل أفضل رغم عدم الفوز وواجهت لاعبة مكسيكية كانت تتدرب معي ومدربها هو شقيقها لذلك ركزا على أخطائي وفازت علي".

وعن غيابها عن أولمبياد ريو قالت: "كنت في المركز الـ51 وفارق بسيط منعنا من التأهل، أما في طوكيو فهو مشوار تسع سنوات للتأهل وليس أربع سنوات".

وأتمت "فخورة بالتأهل مع الكثير من اللاعبين الآن بعدما كنت أتأهل بمفردي".

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