الإسماعيلي يفوز وديا على دمياط

الخميس، 22 يوليه 2021 - 22:38

كتب : ياسر الشريف

تدريبات الإسماعيلي

فاز الإسماعيلي اليوم الخميس وديا على دمياط برباعية دون رد ضمن استعداداته لاستئناف الدوري وملاقاة بيراميدز.

سجل الأهداف كل من محمد الشامي "هدفين" وعمر الوحش وعماد حمدي.

ويواجه الإسماعيلي منافسه بيراميدز في الثاني من شهر أغسطس المقبل في الجولة 25 من الدوري.

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ويغادر الإسماعيلي للإسكندرية غدا الجمعة للدخول في معسكر مغلق يخوض من خلاله وديتين ضد أبها السعودي وكفر الدوار يومي 26 و27 من شهر يوليو الجاري.

ويحت الإسماعيلي المركز الـ11 في جدول الترتيب برصيد 35 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.

الإسماعيلي في الدوري
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