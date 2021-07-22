مؤتمر موسيماني: لن أختلق أعذارا بعد التعادل مع البنك الأهلي.. والكرة عاقبتنا

رفض بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي اختلاق أي أعذار أو اللجوء لمبررات عقب تعادل فريقه مع البنك الأهلي اليوم الخميس.

وتعادل الأهلي مع البنك الأهلي في ملعب الأهلي WE السلام إيجابيا بهدف لمثله في لقاء مؤجل من الجولة 25 من الدوري المصري.

وتحدث موسيماني في مؤتمر صحفي تلى المباراة قائلا: "لم نلعب جيدا، أنا محبط من فريقي ومحبط من نفسي".

وأضاف "الأمر لم يتعلق بآخر خمس دقائق بل بآخر 15 دقيقة لم نتحكم في إيقاع المباراة وتركناها تهرب منا، كان من المفترض أن ننهي اللقاء من الشوط الأول".

وواصل "أهدرنا فرصا عديدة في الشوط الأول وكرة القدم تعاقبك لو لم تستغل فرصك وتحولها إلى أهداف".

وعن المنافسة على الدوري قال: "الأمور ليست في أيدينا؟ لا نعلم ماذا سيحدث في المستقبل ربما يصبح موقفنا أفضل أو لا، لكننا سنقاتل للنهاية لأن الله وحده يعرف ماذا سيحدث".

وبسؤاله هل أثر غياب ستة لاعبين عن الأهلي لانضمامهم لمنتخب مصر في أولمبياد طوكيو 2020 على الفريق أجاب "لو أريد اختلاق الأعذار سأقول ذلك".

واستدرك موسيماني "لكنني لست ذلك النوع من المدربين الذي يلجأ لأعذار التحكيم أو غياب اللاعبين، نحن كنا نعرف أن اللاعبين سيغيبون عنا منذ فترة".

وأتم "نعم كان من الممكن أن نرفض انضمام اللاعبين مثل أندية أوروبا لأن الأولمبياد ليست ضمن الأجندة الدولية لكننا ندعم منتخب مصر وبطريقة ما تأثرنا بالطبع، لكنني لن أختلق أعذارا".

ووصل رصيد الأهلي لـ52 نقطة يحتل بهم المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 24 مباراة.

ويتصدر الزمالك جدول الدوري بـ61 نقطة بعدما خاض 27 مباراة.