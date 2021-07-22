مؤتمر خالد جلال: لعبنا على سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا

يرى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي عن فريقه استغل سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا ليتعادل مع الفريق الأحمر.

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ25 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال خالد جلال عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف التعصب، بدون الأهلي لن يكون هناك زمالك والعكس ومن الطبيعي أن ننظم ممرا شرفيا للفريق بطل إفريقيا".

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين عن إن الأهلي قادم من سفر وفرحة الفوز ببطولة إفريقيا ولعبنا على سلبيات هذا الأمر ".

وواصل "أهدرنا عدة فرص، الأهلي امتلك منطقة وسط الملعب والهدف المبكر في الشوط الثاني أربك حسابات الجهاز الفني".

وأكمل "أخبرت اللاعبين أننا سنلعب على كرة واحدة فقط وأجريت تغييرات لتنشيط الأجنحة ووسط الملعب".

واستمر في تصريحاته "أعددنا الفريق للأهلي بشكل جيد وحققنا تعادلا هاما أمام فريق كبير وكل اللاعبين قدموا المطلوب وبذلوا مجهودا كبيرا".

وتابع "من المميز تماسك اللاعبين وعدم الانهيار بعد هدف الأهلي، وبين الشوطين أخبرت اللاعبين بضرورة عدم منح الاستحواذ للأهلي ولم نستسلم رغم الهدف وأجرينا تبديلات هجومية".

وأتم تصريحاته "مباراة اليوم كانت مؤجلة والنقطة من الأهلي بطل إفريقيا شيئا كبيرا وأضافت لرصيدي ومنحتني أفضلية عن المنافسين على الهبوط".