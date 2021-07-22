مؤتمر خالد جلال: لعبنا على سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا

الخميس، 22 يوليه 2021 - 21:33

كتب : FilGoal

الأهلي - البنك الأهلي

يرى خالد جلال المدير الفني للبنك الأهلي عن فريقه استغل سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا ليتعادل مع الفريق الأحمر.

وتعادل البنك الأهلي مع الأهلي بهدف لكل فريق في الجولة الـ25 للدوري. (طالع التفاصيل)

وقال خالد جلال عقب المباراة في المؤتمر الصحفي: "لا أعرف التعصب، بدون الأهلي لن يكون هناك زمالك والعكس ومن الطبيعي أن ننظم ممرا شرفيا للفريق بطل إفريقيا".

أخبار متعلقة
بهدف في الوقت قاتل.. البنك الأهلي يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على قمة الدوري أولمو: طاهر استحق الطرد بعد تدخله على سيبايوس.. ما فعله الحكم غريب الترجي يعلن رحيل الشعباني.. ويتفق مع مدرب "مجهول"

وأضاف "تحدثت مع اللاعبين عن إن الأهلي قادم من سفر وفرحة الفوز ببطولة إفريقيا ولعبنا على سلبيات هذا الأمر ".

وواصل "أهدرنا عدة فرص، الأهلي امتلك منطقة وسط الملعب والهدف المبكر في الشوط الثاني أربك حسابات الجهاز الفني".

وأكمل "أخبرت اللاعبين أننا سنلعب على كرة واحدة فقط وأجريت تغييرات لتنشيط الأجنحة ووسط الملعب".

واستمر في تصريحاته "أعددنا الفريق للأهلي بشكل جيد وحققنا تعادلا هاما أمام فريق كبير وكل اللاعبين قدموا المطلوب وبذلوا مجهودا كبيرا".

وتابع "من المميز تماسك اللاعبين وعدم الانهيار بعد هدف الأهلي، وبين الشوطين أخبرت اللاعبين بضرورة عدم منح الاستحواذ للأهلي ولم نستسلم رغم الهدف وأجرينا تبديلات هجومية".

وأتم تصريحاته "مباراة اليوم كانت مؤجلة والنقطة من الأهلي بطل إفريقيا شيئا كبيرا وأضافت لرصيدي ومنحتني أفضلية عن المنافسين على الهبوط".

الأهلي البنك الأهلي خالد جلال
نرشح لكم
أخر الأخبار
الإسماعيلي يفوز وديا على دمياط 36 دقيقة | الدوري المصري
ديلي ميل: يونايتد توصل لاتفاق مع فاران حتى عام 2026 ساعة | أوروبا
انسحاب لاعب جودو جزائري من أولمبياد طوكيو لاحتمالية مواجهة لاعبا إسرائيليا ساعة | طوكيو 2020
مؤتمر موسيماني: لن أختلق أعذارا بعد التعادل مع البنك الأهلي.. والكرة عاقبتنا ساعة | الدوري المصري
مؤتمر خالد جلال: لعبنا على سلبيات تتويج الأهلي ببطولة إفريقيا ساعة | الدوري المصري
بهدف في الوقت قاتل.. البنك الأهلي يتعادل مع الأهلي ويشعل المنافسة على قمة الدوري 2 ساعة | الدوري المصري
لابورتا: مفاوضات تجديد عقد ميسي تتقدم.. في الوقت المناسب ستعرفون كل شيء 2 ساعة | الدوري الإسباني
الأولمبية تكشف ترتيب ظهور أعضاء بعثة مصر في حفل افتتاح أولمبياد طوكيو 2 ساعة | طوكيو 2020
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على القناة الناقلة لمباراة مصر وإسبانيا بافتتاح الأولمبياد 2 الأهلي: لن نلعب مباريات دون السداسي الأولمبي في أغسطس 3 كاف يكشف كم سيحصد الأهلي في حالة الفوز بدوري أبطال إفريقيا 4 بعد اتصالات ثلاثية مع الزمالك ووزارة الرياضة.. بيان رسمي من الأهلي بخصوص أزمة التهنئة
قد ينال إعجابك