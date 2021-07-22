ديلي ميل: يونايتد توصل لاتفاق مع فاران حتى عام 2026

يسعى مانشستر يونايتد لتدعيم صفوف الفريق قبل بداية الموسم الجديد، خاصة في خط الدفاع.

وقالت تقارير إنجليزية، إن إدارة النادي تواصلت لاتفاق مع اللاعب الفرنسي رافائيل فاران، لاعب فريق ريال مدريد الإسباني، ولكن يتبقى الاتفاق النهائي مع النادي.

وأكد التقرير الذي نشرته "ديلي ميل" البريطانية، أن مانشستر يونايتد يسعى لعلاج المشكلة طويلة الأمد خاصة في خط الدفاع، وهو الأمر الذي جعل فاران على رادار الفريق الإنجليزي.

وأوضح التقرير أن يونايتد توصل لاتفاق مع اللاعب الفرنسي أن يكون ضمن صفوف الفريق حتى عام 2026، ولكن النادي حتى الان لم يتقدم بعرض رسمي لريال مدريد.

وأشارت "ديلي ميل" في تقريرها إلى أن ريال مدريد بدأ يتقبل فكرة خسارة اللاعب صاحب الـ28 عاما، وأنه سيرحل عن الفريق مستقبلا.

يذكر أن اللاعب الفائز بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي لديه موسم آخر في عقده مع ريال مدريد، ولكن مع قيمة اللاعب التي تبلغ 50 مليون إسترليني، فإن النادي الملكي يسعى للاستفادة من اللاعب قبل أن يرحل مجانا عنه.